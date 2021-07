Izraeli adatok szerint a Pfizer kevésbé hatékony a koronavírus delta variánsa ellen

Izraeli adatok szerint kevésbé hatékony a Pfizer/BioNTech-vakcina a SARS-CoV-2 koronavírus delta variánsa ellen: 64 százalékban akadályozta meg a fertőződést, ugyanakkor 93 százalékban elejét vette a súlyos megbetegedés kialakulásának - írta a Jediót Ahronót című izraeli lap hírportálja, a ynet hétfőn.



Az izraeli egészségügyi minisztérium elmúlt hetekben rögzített adatai szerint a delta variáns megjelenése előtt 94,3 százalékban védett a koronavírus okozta betegségtől (Covid-19) az oltás, az új változat esetében azonban ez az arány 64 százalékos.A kórházba kerülés és a súlyos megbetegedés ellen azonban továbbra is hatékony a Pfizer-vakcina. Azon esetek többségében, amikor beoltott embereknél kialakult a Covid-19, a tünetek enyhék voltak.Az adatok szerint korábban - május 2. és június 5. között - a vakcina 98,2 hatékonysággal megelőzte a kórházi ápolást igénylő, súlyos eseteket. Június 6. és július 3. között viszont 93 százalékra csökkent ez az arány is.Az Indiából eredeztetett delta variáns okozta negyedik járványhullámban sok, oltással védett ember is megfertőződött Izraelben, viszont a kritikus állapotban kórházba kerülők aránya sokkal lassabb ütemben és mérsékeltebben emelkedik, mint az előző hullámokban. A minisztérium szerint múlt pénteken az új fertőzöttek 55 százaléka oltott volt.miniszterelnök ésegészségügyi miniszter tárgyalásokat kezdett a fokozottabb védelmet biztosító harmadik oltás felvételéről, először csak azok számára, akiknek a szervezete kevesebb ellenanyagot termelt, és korlátozó intézkedéseket is mérlegelnek a koronavírus-járvány ügyeivel foglalkozó szűk körű kabinetben.Elsősorban a gyülekezési tilalom bevezetését fontolgatják valamilyen mértékben, s egyelőre főként a zárt térben együtt tartózkodó, oltatlan gyerekek számának korlátozása került szóba.A december végén kezdődött oltási kampányban Izrael mintegy 9,3 milliós lakosságából 5 662 344, 12 évesnél idősebbet már legalább egyszer beoltottak a Pfizer gyógyszergyár és a BioNTech vakcinájával. Vasárnap 292 új koronavírus-fertőzöttet azonosítottak Izraelben, ami a mintegy 37 ezer elvégzett teszt 0,7 százalékát jelenti. Az egészségügyi minisztérium adatai szerint az ország kórházaiban 63 beteget ápolnak a koronavírus okozta betegségekkel, közülük 34-en súlyos állapotban, 16-an lélegeztetőgépen vannak. A pandémia kezdete óta 842 969 koronavírus-fertőzöttet azonosítottak. A betegségben tavaly február óta 6429-en haltak meg Izraelben.