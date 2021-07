Ledöntötték II. Erzsébet és Viktória királynő szobrát Kanadában. A szobor Manitoba fővárosában, Winnipegben állt a törvényhozás előtt, ám a kanadai őslakosok ellen elkövetett bűnök miatt egyre nő a harag az országban. Ez indította el azt a tüntetéshullámot, ami a szobrok ledöntésében csúcsosodott ki - írja a Euronews.



Demonstrators toppled statues of Queen Victoria and Queen Elizabeth in Winnipeg this afternoon during rallies honouring the children discovered in unmarked graves on the sites of former residential schools over the past month. pic.twitter.com/Zx0aqPGcOW