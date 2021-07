Ausztrália a felére csökkenti az országba érkezők maximálisan megengedett számát

Felére csökkenti Ausztrália az országba érkezők maximálisan megengedett számát a koronavírus-járvány elleni intézkedések keretében, miután a kontinensen nemrég felbukkant a vírus delta variánsa - jelentette be pénteken Scott Morrison ausztrál miniszterelnök.



Morrison elmondta: a július 14-től életbe lépő, várhatóan augusztus 31-ig tartó korlátozástól azt remélik, hogy csökken a nyomás a szállodákra a karanténok miatt.Az intézkedés értelmében hatezer helyett hetente legfeljebb háromezren érkezhetnek az országba. Morrison újságíróknak elmondta, tervezik azt is, hogy a jövőben könnyítéseket biztosítanak az utazási korlátozások alól azoknak, akik a vírus elleni oltás mindkét adagját megkapták.Az elsőként Indiában azonosított, fertőzőképesebbnek tartott delta vírusvariáns terjedését az ausztrál hatóságok nagyrészt a karanténszállodákból kijutott fertőzésekre vezetik vissza. A mutációt az elmúlt hetekben több ausztrál szövetségi államban kimutatták.Mindeközben csütörtökönvolt ausztrál miniszterelnök élesen bírálta az ország koronavírus elleni oltási programját. "Nem tudom ennél nagyobb kudarcát elképzelni a közigazgatásnak. A kormányok természetesen sokszor hibáznak, mind hibázunk, de ez igazán megvalósítható lett volna" - szögezte le Turnbull az ABC ausztrál televíziós társaságnak adott interjújában, hozzátéve, hogy az ország jelentősen lemaradt az oltókampánnyal másokhoz képest.A miniszterelnöki posztot 2015 és 2018 közt betöltő Turnbull bírálta a hatóságok egymásnak ellentmondó nyilatkozatait az AstraZeneca-oltóanyaggal kapcsolatban. Nemrég az egészségügyi hatóságok elvetették Scott Morrison miniszterelnök indítványát, mely lehetővé tenné e vakcina beadását 40 év alattiaknak is.Jelenleg az AstraZeneca oltóanyagát csak a 60 éven felülieknek ajánlják, miután április óta legalább két helyi halálozást hoztak összefüggésbe a vakcina beadását követően, rendkívül ritka esetekben előforduló vérrögképződéssel.Hétfőn mindazonáltal minden felnőtt számára lehetővé tették az AstraZeneca oltásának felvételét, amennyiben az orvosuk engedélyezi, továbbá kártérítést ajánlottak fel a vakcinát beadó orvosok számára is, ha bíróság elé citálnák őket.Az országban ezen kívül egyelőre csak a Pfizer/BioNTech oltóanyaga elérhető, bár az AstraZenecával szemben bizalmatlan szakértők hangsúlyozzák, hogy október és december között a Moderna gyógyszergyár is szállít, egyelőre még engedélyezésre váró vakcinájából az országba.Péntekig Ausztráliában 7,97 millió dózist adtak be a vírus elleni oltásból, a felnőtt lakosságnak pedig körülbelül a 8 százaléka kapta meg mostanáig a vakcina mindkét adagját.A kormány kitart amellett, hogy az oltókampány a tervek szerint halad, s minden, magát beoltatni szándékozó felnőtt az év végéig meg fogja kapni az oltás legalább egy adagját.Ausztrália mostanáig sikeresen vívta meg a harcot a járvány ellen a gyorsan elrendelt szigorú zárlatokkal. Szakértők viszont felhívták a figyelmet arra, hogy emiatt sok ausztrál nem siet felvenni az oltást, ez pedig késleltetheti a teljes nyitást, sokan pedig máris az elhúzódó zárlatok gazdasági következményeitől tartanak.Mások azonban úgy vélik, hogy a viszonylag kedvező járványügyi adatok mellett nem szükséges vállalni a vakcinákkal járó esetleges egészségügyi kockázatokat.Jelenleg a 26 milliós Ausztrália lakosságának csaknem fele él szigorú járványügyi lezárások alatt.Ausztrália tavaly, a járványügyi korlátozások keretében, lezárta a határait is, a kormány közlése szerint pedig a menetrendszerű repülőjáratok vélhetően csak 2022 közepén indulnak újra. (MTI)