Több mint 100 új atomrakéta-indítót épít Kína. Az USA aggódik a nukleáris fegyverek miatt

A Washington Post számolt be a napokban arról, hogy Kína több mint 100 rakétasiló építésébe kezdett bele. Az ország északnyugati részén fekvő Jumen városa melletti sivatagban folyó műveleteket az USA hatóságai kereskedelmi műholdak felvételeinek vizsgálata során fedezték fel.



Kína - az Egyesült Államokhoz és Oroszországhoz képest - viszonylag alacsony számú atomfegyverrel, mindössze 250-350 darabbal rendelkezik.Az új silók építéséből viszont arra lehet következtetni, hogy az ázsiai ország növeli nukleáris képességeit.A lap szakértőket idéz, akik szerint nem biztos, hogy a létesítmények mindegyikét fel is szerelik atomrakétákkal. Bevett módszer ugyanis az "álsilók" kialakítása annak érdekében, hogy egy támadás esetén az ellenség ne tudja pontosan, hol is vannak a valódi rakétaindítók. A hidegháború idején az USA is hasonló módszerekkel dolgozott.Az egyesült államok szakértői aggodalmukat fejezték ki a felfedezés kapcsán.