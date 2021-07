Nagy-Britannia bezárja kapuit az alacsony képzettségű bevándorlók előtt

Június 30-a volt a határidő a Nagy-Britanniában élő európai uniós állampolgárok számára a tartós letelepedési kérelem benyújtására. Ennek lejárta előtt egy nappal egyértelmű üzenetet fogalmazott meg a londoni kormány: az alacsony képzettséget igénylő állásokat ezentúl brit munkavállalókkal, nem pedig uniós bevándorlókkal kell betölteni, bár vannak olyan ágazatok - mint például a vendéglátási és a szállítási szektor -, amelyek akut munkaerőhiánnyal küzdenek - írja az EFE.



A hírügynökségnek adott interjúban a brit belügyminisztérium határrendészeti és bevándorlási államtitkára,kizárta annak lehetőségét, hogy enyhítsenek a bevándorlással kapcsolatos szigorú intézkedéseken annak érdekében, hogy ezek az ágazatok könnyebben munkaerőhöz jussanak. Azoknak az uniós állampolgároknak azonban, akik megkapták a letelepedett státust (illetve akiknél folyamatban van ennek megszerzése), garantálta megszerzett jogaik védelmét."A szabad mozgás (az EU-val) megszűnt. Elfogadom, hogy néhány vállalkozás számára lesz egy átmeneti időszak, a bevándorlás kérdésköre azonban része az Egyesült Királyság munkaerőpiaci stratégiájának. Amikor több millióra tehető a kényszerszabadságra (ERTE) küldött személyek száma, és sokkal többen kapnak munkanélküli segélyt, mint tavaly márciusban, fura lenne, ha külföldi munkaerő alkalmazása vagy a bevándorlási szabályok lazítása jelentené a megoldást az üres állások betöltésére" - magyarázta a brit tisztviselő.Foster arra biztatta a brit munkáltatókat, hogy az ország állampolgárai közül toborozzanak munkaerőt az alacsony képzettséget igénylő állásokra, és tegyenek le arról, hogy külföldieket alkalmaznak minimálbérért, annál is inkább, mert a következő hónapokban megszűnik a bértámogatási program.Kevin Foster rámutatott, az általa képviselt körzetben több mint 7 ezer kedvezményezettje van a programnak, és többségük éppen a HoReCa-ágazatban dolgozott, amely munkaerőhiányra panaszkodik.Június 30-án lejárt a határidő a Nagy-Britanniában élő európai uniós állampolgárok tartós letelepedési kérelmének benyújtására az #EUSettlementScheme eljárás keretében.Bizonyos helyzetekben azonban - például az egészségi problémákkal küzdők esetében - e határidő lejárta után is elfogadják a kérelmeket. Azoknak pedig, akik bár teljesítik a letelepedett státus megszerzéséhez szükséges feltételeket, de elmulasztották ezt kérelmezni, értesítést fognak küldeni, amelyben azt tanácsolják nekik, hogy 28 napon belül rendezzék a helyzetüket.A brit belügyminisztérium adatai szerint 5,6 millió polgár részéről érkezett letelepedési kérelem, és ezek nagy része kedvező elbírálásban részesült.Március végéig 918.270 román állampolgár folyamodott letelepedett státusért a brit hatóságokhoz, közülük 852.310 személy kérelmét hagyták jóvá.A lengyelek után a románok nyújtották be a legtöbb igénylést. Azonban a román kérelmezők mindössze 33 százaléka kapott teljes jogú letelepedett státust (settled status), a többiek előzetes letelepedési engedélyt (pre-settled status) szereztek. Mindeközben a letelepedett státushoz jutott lengyelek aránya 77 százalékra tehető.A teljes jogú letelepedett jogállásért azok az uniós állampolgárok folyamodhattak, akik legalább öt évig az Egyesült Királyság területén éltek. Akik kevesebb mint öt évig tartózkodtak ott, előzetes letelepedési engedélyt kapnak, amelyet aztán az öt év leteltével állandó letelepedési engedélyre válthatnak.Nagy-Britannia Európai Unióból való kilépése óta azoknak az uniós polgároknak, akik ebben az országban szeretnének dolgozni, vízumot kell igényelniük egy új, pontozáson alapuló bevándorlási rendszer révén. Ahhoz, hogy megkapja a vízumot, az igénylőnek bizonyítania kell, hogy rendelkezik B1 szintű angol nyelvtudással, továbbá a képesítésének megfelelő állásajánlattal egy, a belügyminisztérium által jóváhagyott támogatótól/munkáltatótól, illetve hogy legalább a legkisebb bérezési küszöbértéknek (25.600 font vagy az adott tevékenységi ágazatnak megfelelő összeg, attól függően, hogy melyik a magasabb) megfelelő bért kap majd a támogatótól vagy munkáltatótól.Az új, pontalapú bevándorlási rendszer nem alkalmazható sem a turisták, sem azon európai polgárok esetében, akik megszerezték a letelepedett státust vagy az ideiglenes letelepedési engedélyt, vagy akiknél folyamatban van ezek megszerzése.