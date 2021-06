LMBT-mentes zónák: Kötelezettségszegési eljárást indíthat az EU végrehajtószerve Lengyelország ellen

Az Európai Bizottság fontolóra veszi, hogy kötelezettségszegési eljárást indítson-e Lengyelország ellen, a hatóságok által létrehozott "LMBT-mentes zónák" miatt, nyilatkozta a Reutersnek két európai tisztségviselő.



Az EU szerint az LMBT-jogokat minden tagállamban tiszteletben kell tartani, de Lengyelország nacionalista kormányzó pártja melegellenes politikát folytat. Márciusban például megtiltotta az azonos nemű párok örökbefogadását, illetve több mint 100 település "LMBT-mentes zónának" nyilvánította magát.A lengyel kormány szóvivője szerint azonban Lengyelországban nincsenek olyan törvények, amelyek megkülönböztetnék az embereket szexuális irányultságuk alapján."Ellenőrizzük, hogy megsértik-e az uniós szerződéseket" - mondta az egyik uniós tisztviselő, hozzátéve, hogy a folyamat még nem fejeződött be. Egy másik tisztviselő megerősítette, hogy a brüsszeli székhelyű Európai Bizottság vizsgálja a kérdést.Kötelezettségszegési eljárás Lengyelországot arra kötelezné, hogy megszüntesse az említett zónákat, ellenkező esetben súlyos pénzbírságra számíthatnak.Lengyelország ellen egyébként jelenleg egy másik vizsgálat is zajlik, ami a jogállamiság leépítését elemzi.Az utóbbi időszakban az országot kormányzó Jog és Igazságosság (PiS) párt többször is összecsapott az EU-val a demokratikus értékek miatt, mivel a bíróságokat és a médiát állami ellenőrzés alá vonták, korlátozták a nők jogait, és elutasították a Közel-Keletről és Afrikából érkező bevándorlókat.Annak ellenére, hogy ez a nyomás és az a tény, hogy Lengyelország az EU pénzügyi támogatásának egyik fő kedvezményezettje, Varsó arra hivatkozva, hogy meg kell védenie az ország hagyományos és katolikus szokásait, számos esetben megtagadta a szemléletmódjának megváltoztatását. ( Reuters