Növekszik az erőszakos cselekmények száma az USÁ-ban, ami eldöntheti a 2022-es választást

Az erőszakos cselekmények számának növekedése a nagyobb amerikai városokban, illetve a rendőrség finanszírozásának csökkentése negatívan befolyásolja Joe Biden elnök népszerűségét. Nemcsak a republikánus párt, de a demokrata alakulat szimpatizánsai és a pártfüggetlenek is egyre növekvő aggodalommal tekintenek a bűnözési statisztikákra.



Ez a tendencia meghatározhatja a 2022-es választások kimenetelét, mivel ez lehet a jövő őszi voksolást megelőző kampány egyik fő témája. A republikánusok már meg is látták a lehetőséget, és úgy próbálják növelni a támogatottságukat, hogy - akárcsakelnöksége idején - úgy próbálják bemutatni a demokratákat, mint akik nem lépnek fel a bűnözőkkel szemben, és akik élénk rendőrség-ellenes retorikát folytatnak. A G4media egy összefoglaló anyagot közölt több amerikai felmérés eredménye alapján, ezt szemlézzük.Eszerint egyre inkább aggódnak mind a republikánus, mind a demokrata szavazók a bűnözés mértékének növekedése miatt, ami egyre nagyobb hatással van Biden népszerűségére. A tavaly megválasztott elnök elfogadottsága 4%-ot esett április óta (most 50%), míg az elutasítottsága 6%-kal nőtt, elérve a 43%-ot.

Aggasztó trend

Nemcsak a lakosság érzékeli úgy, hogy növekvőben van a bűnözési ráta, a felmérések is ezt igazolják, bár ennek mértéke még jóval elmarad a 90-es években mért rekordoktól.A National Commision on COVID-19 and Criminal Justice legutóbbi jelentése szerint 32 amerikai városban 24%-kal nőtt a gyilkosságok gyakorisága 2021 első évharmadában. Az erőszakos cselekmények gyakorisága 7%-kal növekedett, míg a fegyveres támadásoké 22%-kal.Az amerikai lakosság rendfenntartókba vetett bizalma növekvőben van, mely részben a Black Live Matters mozgalom tüntetéseivel kapcsolatos, melyek keretében előfordultak erőszakos cselekmények és rongálási esetek is.Ugyanakkor a BLM mozgalomba vetett bizalom 10%-ot csökkent, tavaly nyár óta 60-ról 50%-ra esett vissza.Jelenleg az amerikai lakosság nagyobb hányada (51%) aggódik a bűnözés gyakoribbá válása miatt, mint amennyien elítélik a kisebbségek ellen irányuló rendőri brutalitást (37%). 56% gondolja úgy, hogy a rasszista megkülönböztetés elleni megmozdulások (köztük a BLM-tüntetések) hozzájárulnak a bűnözési ráta növekedéséhez, és 31% vélekedik úgy, hogy a rendőrség nem lép fel elég keményen a bűnelkövetőkkel szemben.

Következtetések

Radikális változáson megy át a bűnözés megelőzésével kapcsolatos politika megítélése, ezért Bidennek többet kell dolgoznia azért, hogy egy lépéssel a problémák elé kerüljön. Ha nem sikerül megfékezni a jelenséget, ez egyre nagyobb fejfájást okozhat a Fehér Háznak. Úgy tűnik, Bidennek egyelőre nincsenek erre konkrét megoldásai. Bár az elnök nemrég bemutatott egy 5 pontból álló akciótervet, számos kritikát kap, még a saját szimpatizánsaitól is, akik úgy vélik, nem látja világosan az okokat. A kritikusok az okok közé sorolják a demokrata párt vezetőinek egy része által folytatott rendőrség-ellenes retorikát, illetve a rasszizmus elleni megmozdulások bátorítását, melyek során történnek erőszakos cselekmények.Mint mondják, ezek miatt (illetve a forrásmegvonások következtében) történelmi mélypontra került a rendfenntartó erők dolgozói körében a munkamorál. Ez egy vészjelzés, vélik, és nemcsak azért, mert az előrejelzések szerint a következő hónapokban tovább nő majd az Egyesült Államokban a bűnözési arány. Hanem abból a szempontból is, hogy a jelenség döntő módon befolyásolhatja a jövő novemberi választások kimenetelét, amikor a lakosság véleményt mondhat majd Biden politikájáról.