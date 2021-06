Kötelezhetik minden iskolában az online osztálynapló használatát

A parlament tárgyal jelenleg egy olyan törvénytervezetet, mely kötelezővé tenné minden iskola számára az online osztálynapló használatát. A nyilvántartásba bevezetnék a jegyeket, de a hiányzásokat is.



beszámolója szerint a kezdeményezők azt remélik, hogy ettől jobban igyekszenek majd a diákok, hiszen a szüleik rögtön megtudhatják, ha jegyet kaptak vagy ha lógnak. És abban is bíznak, hogy a szülők is nagyobb figyelmet fordítanak majd a gyerekeik iskolai tevékenységére.Mindemellett a tanárok és a szülők közötti kommunikációt is segítheti az online platform, melyhez jelszó segítségével férhetnének hozzá a szülők.