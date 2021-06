» Merkel: a magyar törvény hátrányosan különbözteti meg a homoszexuális fiatalkorúakat

Az új magyar jogszabály hátrányosan különbözteti meg a homoszexuális fiatalkorúakat – mondta a német kancellár hétfőn Berlinben.



a német-francia parlamenti közgyűlés meghallgatásán egy német szociáldemokrata képviselőnek a jogállamiság érvényesítésének EU-s lehetőségeiről szóló kérdésére válaszolva kifejtette, hogy kormányának véleménye szerint az új magyar törvényben „felismerhető a homoszexuális fiatalkorúak hátrányos megkülönböztetése”.Az Európai Tanács legutóbbi ülésén a jogszabályról folytatott „nagyon átfogó” vitában a testület tagjainak túlnyomó többsége aláhúzta, hogy az EU nemcsak egy belső piac, hanem rendelkezik egy értékekből összeálló alappal is, és ezen értékeket nem lehet megkérdőjelezni – közölte.Azonban az érvényesítésükre szolgáló „mozgástér nagyon is korlátozott”, ezért nem szabad „hamis várakozásokat kelteni” – mondta Angela Merkel.Rámutatott, hogy a tagállamok teljes egyetértésén alapuló döntéshozatali eljárás miatt „nem nagyon egyszerű” egy tagállamot „nagyobb jogállamiságra ösztönözni”, mert "vannak országok, amelyek nem fognak egymás ellen szavazni".Ugyanakkor nemcsak „a jog formalitását” kell alkalmazni, hanem „nagyon-nagyon átfogó és mélyreható vitákat” is folytatni kell, és a vádak, kifogások megnevezése mellett törekedni kell az ellentétek feloldására is, különben nem marad egyben az Európai Unió.Ez „nagyon világosan” megmutatkozott az új magyar törvényről az Európai Tanácsban csütörtök este folytatott vitán - fejtette ki Angela Merkel.„Nagyon gyorsan és nagyon végérvényesen el lehet határolódni egymástól, de ezen az úton még soha nem oldottak meg problémákat Európában, ezért kitartásra van szükség, és már most jelzem előre, hogy erre a következő hónapokban is szükségünk lesz” – mondta a német kancellár.