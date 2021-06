Több külföldi újság visszautasította a magyar kormány fizetett hirdetését, mert az állítások „hadilábon állnak az igazsággal”

A hvg. hu megírta, hogy Európa-szerte hirdetésekben ismertetik Orbán Viktor EU-vízióját. A szöveg címe szerint nem a miniszterelnök, hanem Magyarország elképzeléseiről van szó. Orbán egyébként június közepén, a magyar függetlenség napján elmondott beszédében vázolta nézeteit az EU jövőjéről. Hét pontban foglalta össze, hogy szerinte min és hogyan kell változtatni. Ezek közé tartozik például “az európai birodalom” és az “egyre szorosabb integráció” elvetése, a nemzetközi civil szervezetek, a “Soros-hálózatok” befolyásának megszüntetése, Szerbia mihamarabbi felvétele az Európai Unióba és az Európai Parlament felváltása egy új törvényhozó testülettel, amelyben a nemzeti parlamentek delegáltjai ülnének „a demokrácia helyreállítása érdekében.”



MI PRESIDENTE VÍCTOR ORBÁN pic.twitter.com/CBJDXrXbt4 — Narfabeto (@narf_alreves) June 26, 2021

Egy dán és egy spanyol újságban meg is jelent a hétvégén ez az egész oldalas fizetett hirdetés, amiben Orbán Viktor hét pontban írja le, milyen EU-t szeretne. Orbán a hirdetésben azt állítja, hogy Brüsszelben egy olyan szuperállamot építenek, amelyre senki sem adott felhatalmazást. "Nemet mondunk az európai birodalomra" - áll az első javaslatban. Így néz ki a dán verzió:A hirdetés tele van vesszőhibákkal és elírásokkal, mint például a "döntések" és az "európai" - hívta fel a figyelmet a hibákra egy másik dán újság. Ez a dán újság emlékeztet arra, hogy Magyarországot más uniós vezetők többek között azért bírálták, mert ellentmondásos törvényt fogadott el a melegekről.holland miniszterelnök szerint Magyarországnak már nincs helye az EU-ban,, az Európai Bizottság elnöke pedig "szégyennek" nevezte a törvényt.Egy tudatosan felépített kampányról van szó, mert ugyanez a hirdetés - spanyol nyelven - egy spanyol lapban is megjelent szombaton.Több újság is van azonban, amely nem közölte le a hirdetést. A Népszava megkérdezte afőszerkesztőjét,-t, hogy miért utasította el a hirdetés közzétételét. Ő három okot sorolt fel: nagyon ritkán, általában csak kampány idején közölnek fizetett politikai hirdetést, soha nem publikálnak olyan politikusi megnyilvánulást, amely nem megy át az újságírók szűrőjén, és a hirdetés „hadilábon állt az igazsággal”.A lap saját cikkben is elmagyarázta, hogy a hirdetést azért nem közölték le, mert az „meglehetősen szabadon bánik a tényekkel”.A szintén belga De Morgen hirdetési osztályáról pedig azt válaszolták: „A hirdetést nem fogadtuk el, mert nem fér össze az általunk képviselt értékekkel.”