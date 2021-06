Elfogta a rendőrség a két magyar férfit, akiket német szurkolólányok bántalmazásával gyanúsítanak

Elfogta a rendőrség két magyar férfit, aki a gyanú szerint a szerdai Európa-bajnoki labdarúgó mérkőzés budapesti helyszínén, a Puskás Arénában ütött meg és köpött le két fiatal német szurkolólányt - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon.



Azt írták: két német lány tett bejelentést a rendőrségen arról, hogy a szerdai Európa-bajnoki mérkőzésen két férfi megütötte és leköpte őket. A budapesti nyomozók négy napon belül azonosították a feltételezett elkövetőket. A tájékoztatás szerint a 25 éves férfit és 55 éves apját vasárnap délután fogták el. Ellenük garázdaság gyanúja miatt indult eljárás - közölte a rendőrség.Az MTI arról nem tesz említést, de a két német, Magyarországon élő orvostanhallgató a Bildnek elmondta, hogy a szerdai portugál-francia Eb-meccsre úgy mentek ki, hogy kalapjukra és arcukra szivárványos zászlót festettek fel.Ezt többen is nehezen dolgozták fel a Puskás Arénában, a két nőnek beszóltak, bemutattak. Elmondásuk szerint a meccs után már odáig fajult egy vita, hogy két magyar férfi megütötte és leköpte őket - számolt be a 24.hu . A lányok arról is beszéltek, hogy a rendezők és a rendőrök sem vették túl komolyan a dolgot, még jegyzőkönyvet is alig akartak felvenni. Végül vallomást tettek, a feljelentést a Bild műsorában be is mutatták, ahogy azt a felvételt is, melyen a feltételezett támadók is láthatók.