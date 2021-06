Könnygázt és gumilövedéket vetettek be a isztambuli Pride résztvevői ellen

Százak gyűltek össze szombaton Isztambulban, hogy részt vegyenek egy Pride felvonuláson, szembeszállva a helyi hatóságok tiltásával és a nagy létszámban kivezényelt rendőrökkel - írja az MTI nyomán a hvg.hu.



Scores of people were detained violently by the police in Istanbul for gathering to hold #Pride Parade on Istiklal Avenue.#dokuz8/@puleragema pic.twitter.com/rdVpA1WbGf — dokuz8NEWS (@dokuz8news) June 27, 2021

#Pride2021 in Istanbul was stopped by tear gas, rubber bullets, police brutality, multiple arrests and sheer authoritarianism. And yet, LOVE is, and will always be, stronger than hatred. #onurhaftasi (Via @pistecci ) #pride pic.twitter.com/hsG3FHg24o — Elif Shafak (@Elif_Safak) June 26, 2021

A német hírügynökség helyszíni tudósítása szerint a rendőrség könnygázt vetett be a város európai részében felvonuló tiltakozókkal szemben. Más jelentések arról számoltak be, hogy a rendőrök gumilövedékekkel lőtték az összegyűlteket. A szervezők szerint néhány részvevőt őrizetbe is vettek.A menetet egy több csoportból álló szövetség hirdette meg "Az utca a miénk" mottóval, hogy tiltakozzon a török kormánynak az eltérő szexuális irányultságú emberekkel (LMBTQI) szemben egyre ellenségesebb fellépése miatt.A hatóságok már pénteken kordonokkal zárták le a menet útvonalát, a városrész kormányzata pedig néhány órával a kezdés előtt be is tiltotta a demonstrációt, az "erkölcsöt sértő" megmozdulásokról hozott törvényre hivatkozva."Törökországban 2015 óta tapasztaljuk a kormány LMBTQI+ emberekkel szembeni politikájának megváltozását. Az állam úgyszólván háborút hirdetett velük szemben" - mondta a dpa-nak nyilatkozva Yildiz Tar, a Kaos GL nevű csoport részéről. "A kormányzat célja, hogy a lakosság egészében ellenséges érzelmeket keltsen az LMBTQI+ emberekkel szemben" - mondta, hozzátéve, hogy a közösségüket érő gyűlölet-bűncselekmények száma emelkedik, és a támadók ellen nem indítanak eljárásokat.török elnök rendszeres kirohanásokat intéz az LMBTQI közösség ellen.A hatóságok a hét elején betiltottak egy, az isztambuli Pride Hét keretében szervezett pikniket is. Jelentések szerint a rendőrség a helyszínen elkobozott minden, a közösség jelképeként használt szivárvány színű tárgyat.