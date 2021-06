Szivárványos reklámokkal hirdethetnek a szponzorok a vasárnapi budapesti Eb-meccsen

Az UEFA jóváhagyta a pályák melletti szivárványos hirdetéseket. Elsőként az amszterdami Johan Cruyff Arénában lehetett látni ilyen háttérrel a szponzor-hirdetéseket, amikor Wales és Dánia a torna első nyolcaddöntőjében mérkőzött meg - írja a hvg.hu.



A Volkswagen, a Heineken, a Booking.com és a JustEat is azon szponzorok között volt, amelyek megváltoztatták reklámjaikat, támogatva a Pride hónapját - írja a theathletic.com.A Booking.com a lap cikke szerint megerősítette, hogy szivárvány témájú hirdetésük a nyolcaddöntő összes meccsén megjelenik, beleértve Hollandia és Csehország vasárnapi meccsét a budapesti Puskas Arénában. The Athletic megjegyzi azt is, hogy a Puskásban lejátszott eddigi három találkozón voltak homofób megnyilvánulások.