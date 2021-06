Rasszista és homofób megnyilvánulások miatt vizsgálódik az UEFA néhány magyar szurkoló ellen

A szövetség a magyarok Portugália és a Franciaország elleni meccsei után a müncheni Eb-találkozón történtek miatt is vizsgálódik.



Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) fegyelmi eljárást kezdeményezett a szerdai, müncheni Németország-Magyarország Európa-bajnoki mérkőzéshez kapcsolódóan, „lehetséges diszkriminatív esetek” miatt.A szervezet nem közölt pontos részleteket, német sajtóértesülések szerint azonban a magyar szurkolók egy része homofób dalokat énekelt a 2-2-re végződött mérkőzésen.A meccs előtt az UEFA elutasította, hogy Allianz Arena szivárványszínű díszkivilágítást kapjon, azonban később szivárványszínűre változtatták a logójukat. csütörtök hajnalban jelentette be, hogy a bajor rendőrség 18 magyar szurkolót állított elő a találkozó előtt. A német hatóság közlése szerint pirotechnikai eszközök és kábítószer birtoklása, valamint alkotmányellenes szervezetek jelképeinek használata miatt is letartóztattak több szurkolót. A külügyminiszter csütörtökön már azt közölte, hogy 18 őrizetbe vett magyar drukker közül 16-ot már elengedett a német rendőrség.A magyar drukkerekkel szemben már zajlik vizsgálat a Portugália és Franciaország elleni, budapesti csoportmeccsek kapcsán, szintén „lehetséges diszkriminatív esetek” miatt. A portugál sajtó arról számolt be, hogynak ellenséges fogadtatásban volt része a Puskás Arénában, ahol a franciák kulcsemberei közülésis a hazai drukkerek rasszista céltáblája volt.