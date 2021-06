Felfüggesztették Trump ügyvédjének, Rudy Giulianinak az ügyvédi engedélyét

A Donald Trumpot képviselő jogász az amerikai elnökválasztással kapcsolatos megnyilvánulásai miatt nem dolgozhat New Yorkban.





Egy New York-i bíróság csütörtökön felfüggesztette Donald Trump volt amerikai elnök személyes ügyvédje, Rudy Giuliani ügyvédi engedélyét a 2020-as elnökválasztással kapcsolatos nyilatkozatai miatt. Az ideiglenes tilalom New York államra vonatkozik.



A törvényszék megállapította, hogy Giuliani Trump személyes ügyvédjeként és a volt elnök kampánycsapatának jogi képviselőjeként bizonyíthatóan hamis, illetve félrevezető nyilatkozatokat tett bíróságok, törvényhozási képviselők és a nyilvánosság előtt a választás után, amelyen Trump alulmaradt.



A bíróság továbbá, úgy határozott, hogy a 77 éves Giuliani viselkedése veszélyezteti a közérdeket és ezért ügyvédi engedélyének felfüggesztése indokolt, míg az ügyben folytatott alapeljárás le nem zárul.



Trump tavaly november közepén bízta meg Giulianit, hogy irányítsa jogi erőfeszítéseket, amelyek a demokrata párti Joe Biden választási győzelmét lettek volna hivatottak elvitatni. A korábbi New York-i polgármester ismételten azt állította bizonyítékok szolgáltatása nélkül, hogy Trump a Demokrata Párt által szervezett választási csalás miatt maradt alul a voksoláson. Az amerikai választási hatóságok visszautasították a csalással kapcsolatos vádakat. Ennek ellenére Trump ügyvédjei több amerikai államban is pert indítottak a választási eredmények megváltoztatására, de sikertelenül. (MTI)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!