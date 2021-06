Keményen bírálták Orbán Viktort az EU-csúcson a homofób törvény miatt

Június 24-én kezdődött az az uniós csúcstalálkozó, amelyen mint várható volt a leghevesebb reakciókat kiváltó vita természetesen a melegellenes magyar pedofiltörvénnyel kapcsolatosan zajlott le. a találkozó előtt már megjelent az a levél, amelyet 16 kormányfő írt alá. Nem Magyarországnak címezték, hanem általánosabban fogalmazva például azt írják, hogy



tisztelet és a tolerancia az európai projekt középpontjában áll



Hate, intolerance and discrimination have no place in our Union. That's why, today and every day, we stand for diversity and LGBTI equality so that our future generations can grow up in a Europe of equality and respect. #EUCO pic.twitter.com/reAum03Vgn — Micheál Martin (@MichealMartinTD) June 24, 2021

Dutch PM Mark Rutte confronted Viktor Orbán in the #EUCO over LGBT law, asking why does Hungary not leave EU if it rejects its rules.

Portugal's Costa also pointed out that it's possible to have just an economic relationship, like Norway & Switzerland. Hungary chose to be member. — Naomi O'Leary (@NaomiOhReally) June 24, 2021

A levél címzettjei az uniós intézmények vezetői és az ENSZ főtitkára és hivatalosan abból az alkalomból készítették el, hogy június 28-a a nemzetközi leszbikus meleg biszexuális és transznemű büszkeség napja.Elkötelezettek vagyunk ezen erőfeszítések folytatása mellett, biztosítva, hogy a jövő európai generációi az egyenlőség és a tisztelet légkörében nőjenek fel.– áll még a levélben, amelyet az ír miniszterelnök már nyilvánosságra is hozott.Ezt követően az EU-csúcsonmellett a portugál kormányfő,is azzal érvelt, Magyarországnak nincs helye az unióban, ha nem tiszteli a közös értékeket. A vitában az összes tagállam szót kért - írja az Euronews Magyarországnak nincs helye az Európai Unióban - ezzel a mondattal adta meg az alaphangot a csütörtök esti brüsszeli vita előtt Mark Rutte holland kormányfő egy tévécsatornának nyilatkozva. Rutte azzal érvelt, hogy a diszkriminatív magyar törvény ellentétes az unió értékeivel. Ezért, ahogy fogalmazott, térdre kell kényszeríteni az ügyben Magyarországot."A cél az, hogy térdre kényszerítsük Magyarországot ebben az ügyben. Meg kell érteniük, hogy az uniós tagság a közös értékek közösségét is jelenti" - mondta a holland miniszterelnök, Mark Rutte.Az ülésen a portugál miniszterelnök is azt mondta, Magyarországnak el kellene gondolkodnia azon, hogy a tagság helyett csak gazdasági együttműködést válassza. Erről az Irish Times újságírója számolt be a Twitteren.A homoszexualitását nyíltan vállaló luxemburgi miniszterelnök is harcba szállt a magyar jogszabály ellen.szerint fiatalokat sodorhat veszélybe az, ha nem beszélhetnek nyíltan a másságukról."Nagyon sok fiatal követ el öngyilkosságot azért, mert nem tudja elfogadni önmagát olyannak, amilyen, amiért nem normálisnak tartják őket, amiért veszélyesnek tartják őket. Közben nem veszik észre, hogy a homoszexualitás nem választás kérdése, az intolerancia viszont egy választás. Én ma nem leszek toleráns az intoleranciával szemben, és harcolni fogok."- mondta Xavier Bettel luxemburgi miniszterelnök.Uniós diplomaták egyébként az ülés alatt azt közölték, hogy az LMBT-ügyben mind a 27 delegáció felszólalt, a vita pedig részletes és érzelmektől fűtött volt. A forrás szerint több vezető is aggodalmának adott hangot azért, mert a magyar törvény érinti a melegjogokat és aláássa az unió értékeit. A magyar miniszterelnök elmagyarázta a törvény szándékait. Az EUrologus úgy értesült , hogy csak a lengyel és a szlovén kormányfő vette védelmébe a magyar miniszterelnököt. A magyar kormány nevében Varga Judit igazságügyi miniszter válaszolt, aki megígérte, amíg él, minden erejével azért fog harcolni, hogy „magyar embernek sose kelljen térdelnie se Rutte nevű, se semmilyen más gyarmatosító előtt”.A vita végén az Európai Tanács elnöke emlékeztetett arra, hogy az uniós jog a nemzeti törvények fölött áll és felhívta a figyelmet arra, hogy a bizottság már hivatalos lépéseket tett az ügyben. (