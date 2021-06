Johannis rangos állami kitüntetést adott Donald Tusknak

A Románia Csillaga érdemrend Nagykeresztjével tüntette ki Klaus Johannis államfő az Európai Néppárt (EPP) elnökét, Donald Tuskot. A ceremóniát Románia Európai Unió melletti Állandó Képviseletén tartották csütörtökön.



Johannis szerint Donald Tusk

az Európai Unió román elnökségének nyújtott "rendkívüli támogatása" elismeréseként részesül az állami kitüntetésben.

Az ennek odaítéléséről szóló rendeletet tavaly írta alá az elnök."Donald Tusk Románia régi barátja és igazi európai. Mindannyian emlékszünk inspiráló, román nyelvű beszédeire, amelyeket az Európai Unió Tanácsának román elnöksége elején, az Athenaeumban, majd a 2019. május 9-i nagyszebeni csúcstalálkozón mondott, valamint a Romániához és azokhoz a kulturális szimbólumokhoz való kötődésére, amelyekkel a román nép is mélyen rokonszenvez. Donald Tusk az egyik leglelkesebb európai személyiség, akinek fontos szerepe van az Európai Unió megerősítésében, átalakulásában és nemzeteink egységének biztosításában" - fogalmazott Johannis.Hozzátette, az Európai Tanács akkori elnökeként Tusk mindig támogatta a román elnökség kezdeményezéseit, és szoros kapcsolatot ápolt Romániával akkor is, amikor Lengyelország miniszterelnöke volt.Donald Tusk beszédében rámutatott, mélyen meghatotta a kitüntetés. Elmondta, lenyűgözi Románia kultúrája és történelme, európai polgárként pedig csodálja a románok függetlenségért, jogállamiságért és az európai egységért vívott küzdelmét. "Büszke vagyok erre a kitüntetésre" - tette hozzá.A ceremónián az Európai Parlament EPP-képviselőcsoportjának több tagja éseurópai biztos is jelen volt.Klaus Johannis államfő csütörtökön és pénteken Brüsszelben tartózkodik, ahol részt vesz az Európai Tanács ülésén.