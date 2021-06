A BBC lefilmezte: szándékosan hatolt be a Krím melletti vizekre a brit romboló

Kiderült, hogy az HMS Defender fedélzetén tartózkodott a BBC stábja, amikor összekülönbözött a brit romboló az orosz partiőrséggel, majd a fegyveres erőkkel, és ezt az alábbi videóban meg is örökítették:



A BBC szerint a Defender az ukrajnai Odesszából indult útnak Grúzia irányába, amikor máris követni kezdte egy orosz hadihajó. A brit hajó szándékosan az Oroszország által 2014-ben annektált Krím mellett haladt el, ami, amint megírtuk, felborzolta az orosz kedélyeket. Amikor mintegy 20 kilométerre megközelítették a félsziget partjait, a parti őrség egy hajója zárkózott fel a britek mellé, megpróbálva letéríteni a Defendert a BBC szerint egyébként legális hajózási útvonalról.

Az Egyesült Királyság nem ismeri el a Krímet Oroszország részeként, továbbra is Ukrajna területének tekinti, így a félsziget körüli vizeket is ukrán fennhatóság alá sorolja.

Az oroszok, miközben vadászgépek cikáztak a brit hajó felett, többször figyelmeztették a brit felet: térjen le az útvonalról, különben tüzet nyitnak. Ez meg is történt, viszont a lövéseket lőtávon kívülről adták le, ami ránézésre veszélyesnek egyáltalán nem nevezhető.Az orosz külügyminisztérium nevébenkülügyminiszter-helyettes közölte: Oroszország kész mind diplomáciai, mind katonai eszközökkel megvédeni határai sérthetetlenségét.Apellálhatunk a józan észre, követelhetjük a nemzetközi jog tiszteletben tartását. Ha ez nem segít, akkor bombázhatjuk nemcsak az útvonalat, hanem a célpontot is, ha kollégáink nem értenek a szóból – idézi az incidensre reflektáló Rjabkovot az MTI.Leszögezte: „az Oroszországi Föderáció területi integritása sérthetetlen, határainak sérthetetlensége abszolút imperatívusz, mindezek felett pedig mind diplomáciai, mind politikai és ha kell, katonai eszközökkel is őrködni fogunk".