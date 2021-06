Csütörtök estig az Európai Parlament is kitűzte a szivárványos zászlót

Egy napon át a szivárványszínű zászló is kint van az Európai Parlament épületén. Az erről szóló közleményben azt írták: az ötletet eredetileg Terry Reintke, a zöldek képviselője vetette fel a magyar melegellenes törvény elleni tiltakozásképp.



Diversity, solidarity, respect are at the heart of our Union.



Tonight, the rainbow flag flies in front of the @Europarl_EN buildings in Brussels and all over Europe.#loveislove pic.twitter.com/Hf3LYxbwoe