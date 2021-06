Egyesült Királyság: mindössze egy hónapjuk van még az ott élő uniós állampolgároknak, hogy rendezzék tartózkodási engedélyüket

Több tízezer uniós állampolgár kap hamarosan levelet az Egyesült Királyságban, hogy 28 napon belül rendezze a státuszát, különben elveszítheti a tartózkodáshoz, munkavállaláshoz és az egészségügyi ellátáshoz való jogait.



5,6 millió, a brexit időpontjában már a szigetországban élő EU-s állampolgár beadta a kérelmet az úgynevezett letelepedett státuszra, (settled status) amely továbbra is a korábbihoz hasonló tartózkodási és munkavállalási jogokat biztosít számukra. Ezt a státuszt hivatalosan június 30-ig lehet igényelni, és már elindult azoknak a rohama, akik a kérelem beadását a utolsó pillanatra halasztották, így a Belügyminisztériumhoz most már napi 10-12 ezer kérelem érkezik. 400 000 ember azonban egyelőre nem tette meg a státusz megszerzéséhez szükséges adminisztratív lépéseket , őket próbálja most elérni a Belügyminisztérium.bevándorlási miniszter azt mondta, hogy aki a határidőt elmulasztja, a jogosultságot az sem veszíti el, csak igazolnia kell a késedelem okát. A brit hatóságok általában rugalmasságot ígérnek. Aki elindítja az öt éve brit földön élőknek elérhető "settled status" megszerzésére, illetve az annak előszobájának számító "pre-settled status" megszerzésére irányuló lépéseket, az erről egy igazolást kap, és a kérelem elbírálásáig a korábban meglévő jogaival élhet. - Az emberek nem veszítik el a juttatásaikat július elsejétől - hangsúlyozta Foster. Az NHS egészségügyi ellátásait is igénybe vehetik a kérelem beadásáról szóló igazolás birtokában. (Euronews)