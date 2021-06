Aláírta Áder János köztársasági elnök a melegellenes pedofiltörvényt

Áder János köztársasági elnök szerdán elrendelte a pedofil bűnelkövetőkkel összefüggő törvény kihirdetését, miután értékelése szerint a törvény 18 év felettiek alkotmányos jogait nem korlátozza, a 18 év alattiak védelmére vonatkozó alkotmányos kötelezettséget viszont kiteljesíti – írja az MTI.



Szerda délután közlemény jelent meg a Köztársasági Elnöki Hivatal honlapján, amelyben Áder János a melegellenessé tett pedofiltörvényről írt néhány bekezdést - tudosít a Telex. A köztársasági elnök zárógondolata szerint „miután

az új törvény a 18 év felettiek alkotmányos jogait nem korlátozza, a 18 év alattiak védelmére vonatkozó alkotmányos kötelezettséget viszont kiteljesíti

A törvény amellett, hogy nyilvántartást hoz létre a pedofil bűncselekmények elkövetőiről és jelentősen szigorítja a büntetési tételeket, azt is rögzíti, hogy az iskolai szexuális felvilágosító foglalkozások nem irányulhatnak a nem megváltoztatása, valamint a homoszexualitás népszerűsítésére. A jogszabály szerint tizennyolc év alatti fiatal számára tilos elérhetővé tenni pornográf tartalmakat, a szexualitás öncélú bemutatását, valamint olyat, amely a születési nemnek megfelelő önazonosságtól eltérést, annak megváltoztatását vagy a homoszexualitást népszerűsíti. Ugyanez a szabály vonatkozik a reklámokra is.

" - ezzel magyarázta az államfő a törvény kihirdetésének és életbelépésének a létjogosultságát. Az elnöki aláírás utáni következő lépcsőfok a törvényalkotásban a törvény kihirdetése a Magyar Közlönyben.A sokáig a teljes országgyűlés konszenzusát élvező pedofilellenes törvénycsomag azután lett éles viták, tüntetések és mostanra nemzetközi felháborodás tárgya, hogy a módosítójavaslatok sorában megjelentek olyanok, amelyek belekeverték a törvénybe a homoszexualitás kérdéskörét is, ezzel párhuzamba állítva a pedofíliát és a homoszexualitást.A törvény elfogadása után több ezres tüntetést tartottak Budapesten , ahol azt is kérték a tüntetők Áder Jánostól, hogy ne írja alá a törvényt, de legalábbis vizsgálja meg, hogy alkotmányellenes-e.Az államfő erre is reagált közleményében, nem találva semmi kivetnivalót a törvény szövegében. „A törvény két tárgykört szabályoz. Az első: a gyermekek sérelmére elkövetett szexuális cselekmények súlyosabb büntetése. A második: a kiskorúak – a 18 év alattiak – megóvása a pornográf, a szexualitást öncélúan ábrázoló, a homoszexualitást és a nem megváltoztatását népszerűsítő tartalmaktól. A sajtóban megjelent állításokkal szemben a törvény a 18 év felettiek vonatkozásában semmilyen korlátozó rendelkezést nem tartalmaz. Arról, hogy ki kivel és hogyan él, hogy kinek milyen a nemi identitása, és hogy valaki felnőttként miként változtatja meg születési nemét, a törvény semmiféle rendelkezést nem tartalmaz. Magyarország Alaptörvénye rögzíti a magán- és családi élet tiszteletben tartásának jogát (VI. cikk). Az elfogadott törvény rendelkezései ezt nem sértik. Ugyanakkor az Alaptörvény XVI. cikke előírja, hogy ”minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz.Állítólag az orosz melegellenes rendelkezésekből merítkező törvényt most már nemzetközi felháborodás övezi, és petíció indult el, hogy a szerda esti Németország-Magyarország-mérkőzésen a müncheni Allianz Arena kapjon szivárványos díszkivilágítást a törvény elleni tiltakozás jegyében. A müncheni városvezetés is külön kérvényezte ezt , az UEFA viszont arra hivatkozva, hogy nem keverhető a sport a politikával, nem hagyta jóvá a kérelmet , amire válaszul több másik német stadion jelezte, hogy szolidaritásból akkor ők majd kivilágítják a saját stadionjaikat a szivárvány színeivel. Persze, erre megszületett a magyarországi válasz is, ahol nemzeti színekben fognak pompázni ma este a stadionok.

Mindeközben Európai Bizottság elnöke, zégyennek nevezte a magyar törvényt, valamint levelet is küldött Varga Judit magyar igazságügyminiszternek , amiben kifejezte a Bizottság jogi aggályait a magyar törvénnyel szemben.

Szerdára már 15 uniós ország ítélte el közös nyilatkozatban a magyar törvényt a jelenlegi formájában. De az amerikai nagykövetség és médiavállalatok is tiltakoztak a törvény miatt.

Eközbenúgy döntött, hogy kihagyja a Németország-Magyarország-mérkőzést Münchenben, helyette inkább Brüsszelbe ment tárgyalni.