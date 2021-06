Nem kevesebb, mint 12 ezer szivárványos zászlót osztanak szét Münchenben a német-magyar mérkőzés előtt

Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) nem engedte, hogy a müncheni stadion szivárványszínű legyen a mai mérkőzésen, ami sokak számára az elfogadást és a toleranciát jelképezte volna. Emiatt több német cég és a Barcelona is tiltakozott.



A németek jobb híján kiosztanak 12 ezer szivárványszínű zászlót, München főterén sok korosodó és fiatal kezében láthatók voltak a kis zászlók - számolt be róla a Telex helyszíni riportere. A városháza homlokzati részét hosszú szivárványos zászlókkal díszítették fel, az aluljárókban és a hirdetésekben is láthatóak a motívumok, ottrel kapcsolták össze. A világbajnok német kapus szivárványos karszalagra cserélte ugyanis a német trikolórt, és szerda este is úgy véd a magyarok ellen. A villamosok többségén a vezető felett van két kis zászló, a belvárosról nem messze lévő Mária Terézia Gimnázium ablakában is felfedezhetőek a színek a diákok rajzain.A magyar válogatott Németországban született középhátvédje,arról beszélt hétfőn, játszott már úgy Münchenben, hogy kék és piros is volt az aréna világítása, új színfolt lett volna, ha szivárványos, de az UEFA erre végül nem mondott. A müncheni polgármester ötlete viszont az országban futótűzként terjedt, sok város (Berlin, Köln, Frankfurt) vállalt szolidaritást, és állt ki a sokszínűség mellett . A német lapok közül a Bildben egy teljes oldal változott szivárványszínűre.