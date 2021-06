Megjelent a delta variáns: újabb járványhullám érte el Izraelt

Izraelben hét elején ismét növekedésnek indult az új koronavírus-fertőzöttek száma és megjelent az indiai, más néven delta vírusvariáns. Az új fertőzöttek száma már két, egymást követő napon is meghaladta a százat: az egészségügyi minisztérium honlapa szerint hétfőn 125-öt, kedden 110-et azonosítottak.



A fertőzési együttható (az úgynevezett reprodukciós ráta) szerdára 1,55-re nőtt, azaz minden 100 fertőzött ember átlagosan 155 embernek adja át a vírust.A hónap elején még 0,87 volt ez a mutató, azaz visszavonulóban volt a járvány. Június második hetében még átlagosan csak 12-en fertőződtek meg naponta, többször napi négy új fertőzötttet találtak.Az orvosi kezelésre szoruló fertőzöttek 20 százaléka megkapta a védőoltást. Jelenleg, a korábbiaknál másfélszer fertőzőbb delta vírusmutánssal fémjelzett ötödik járványhullám kezdetén 554 aktív fertőzöttet tart nyilván az izraeli egészségügyi minisztérium.Az új esetek két gócpontja Binjamina és Modiin, ahol az MTI szerint külföldi utazásról visszatérő, még be nem oltott gyerekek terjesztették el a vírust. Szüleiknek – akiket már beoltottak, ezért nem kellett karanténba vonulniuk – az út után két hétig otthon kellett volna tartaniuk a gyerekeket, de ezt nem tették meg. Binjamina "narancssárgává", vagyis közepesen fertőzött településsé vált, Modiin pedig "sárga", vagyis enyhén fertőzött lett, miközben Izrael összes többi települése továbbra is "zöld".Naftali Bennett miniszterelnök a Ben Gurion repülőtéren tartott beszédében arra kérte az izraelieket, hogy idén ne utazzanak külföldre, nyaraljanak az országban, hogy kevesebb eséllyel kerüljenek be külföldről az újabb vírusváltozatok. Bennett azt javasolta, hogy zárt térben, s különösen a zsúfoltabb helyeken térjenek vissza a maszkviseléshez, de egyelőre az emberek belátására bízzák ezt a kérdést, nem adtak ki erre vonatkozó rendeletet. Bejelentette, hogy a járvány erősödése miatt a kormány újraalakítja a koronavírus ügyeivel foglalkozó, ebben érintett miniszterek és minisztériumok képviselőit koordináló különleges koronakabinetet.Ismét kötelező a maszkviselés a tel-avivi Ben Gurion repülőtér teljes területén, mind az útnak indulók, mind az érkezők számára, és csakis PCR koronavírus-teszt elvégzése után mehetnek haza a külföldről visszatérők, akiket – ha nincsenek beoltva – kéthetes karanténra köteleznek. Az izraelieknek megtiltották az utazást hat országba, Oroszországba, Indiába, Dél-Afrikába, Mexikóba, Brazíliába és Argentínába, kilépéskor pedig írásban kötelezniük kell magukat, hogy nem utaznak ezekbe az országokba. Ha mégis megteszik, ötezer sékeles (mintegy félmillió forintos) bírságot kell fizetniük.