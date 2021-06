Lezárult az űrhajós-jelentkezés az Európai Űrügynökségnél: Romániából 255 jelölt van

Az Európai Űrügynökség (ESA) 11 év óta először toborzott ismét űrhajósokat: a kiválasztási procedúra első szakasz június 18-án ért véget.



Jelentkezők

Bár az adatok még nem véglegesek, az első számok azt mutatják, hogy több mint 22 ezer ember nyújtotta be jelentkezését az ESA betöltendő űrhajós pozícióira. Az ESA legutóbbi asztronautáknak szóló felhívására 2008-ban csak 8.413 volt azon jelentkezők száma, akik orvosi igazolást nyújtottak be és véglegesítették az online jelentkezési lapjukat - írja az Űrvilág.hu Az összes jelentkező űrhajósjelölt közül megközelítőleg 5.400 (24%) nő – 2008-ban ez az arány 15,5% volt. Ugyanakkor ebben a fordulóban több mint 200 jelentkező pályázott az újonnan létrehozott paraűrhajós (testi fogyatékossággal élő űrhajós) helyekre.

Romániából összesen 255 személy jelentkezését fogadták el, ebből 56-an voltak nők.

Információnk szerint köztük legalább egy erdélyi magyar is van. A legtöbben egyébként Franciaországból szeretnének űrhajósok lenni, 7.137-en. Ez a szám lakosságarányosan is ott a legmagasabb. Ami pedig a pályázó nők arányát illeti, Észtország 38.6%-kal vezeti a listát. Az ESA részletes előzetes listája alapján Magyarországról 150 űrhajósjelölt jelentkezése érkezett be, közülük 116 férfi és 36 nő. Hárman pedig paraűrhajósnak jelentkeztek, mind férfiak.A kiválasztott űrhajósok 2022. év végi bejelentéséig az ESA űrhajós-kiválasztási eljárása hat szakaszból áll majd, mindegyik végén fokozatosan csökken a bent maradó jelöltek száma. Az egész procedúra tehát másfél évig fog tartani.