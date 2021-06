Figyelmeztető lövéseket adott le egy orosz hadihajó egy brit rombolóra? A brit védelem cáfol

Figyelmeztető lövéseket adott le egy orosz hadihajó a brit haditengerészet HMS Defender rombolója felé - írja a Portfolio.hu a Reutersre és az orosz Interfax hírügynökségre hivatkozva.



Az oroszok hírközlése szerint a brit romboló határsértést követett el, amikor az a Fekete-tengeren orosz vizekre evezett, ezért figyelmeztető lövést adtak le a hajó irányába egy orosz hadihajóról és légibombákat is dobtak a hajó útjába egy repülőgépről. A figyelmeztető lövések leadására azért került sor, mert az oroszok szerint nem reagált semmit a brit hajó a kapcsolatteremtési szándékukra.Az incidens után a Defender elhagyta az orosz vizeket. A brit hadihajó körülbelül 3 kilométerre hajózott be orosz felségterületre. Az incidensre a krími Fiolent-fok körül került sor.A brit védelmi minisztérium is reagált az incidensre. A Twitteren megjelent közlésükben a britek tagadják, hogy az oroszok figyelmeztető lövéseket adtak volna le a HMS Defenderre és azt állítják, hogy az oroszok csak "lőgyakorlatot" tartottak a térségben, melyről előzetesen tájékoztatták a területen hajózókat is."Nem lőttek rá a HMS Defenderre és nem igaz az sem, hogy bombákat dobtak volna a hajó útjába" - írja a brit védelmi minisztérium.