Csehországból is előkerült egy videó, ahol a rendőrök egy roma férfi nyakán térdelnek, aki később meghalt

A cseh kormány megvédte a rendőrséget abban az ügyben, amely nagy felháborodást váltott ki a roma jogvédő csoportok körében: egy nyilvánosságra került szombati videón az látszik, hogy egy rendőr egy földre leszorított, félmeztelen roma férfi vállán és nyakán térdel. A felvételt egy ablakból rögzítették Teplicében. A férfit három rendőr teperte le, később pedig azt látni, hogy mozdulatlanul fekszik a járdán.



Romani man dies after Czech Police kneel on his neck, they say drugs caused his death. Romani activists see parallels to George Floyd #GeorgeFloyd #Romani #murder #Czechrepublic #romea #police

