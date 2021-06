13 uniós kormány, számos európai politikus és három német stadion is tiltakozik a magyar homofóbtörvény ellen

Bár az UEFA döntésének értelmében úgy tűnik, hogy nem lesz szivárványszínűre kivilágítva Németország - Magyarország EB-meccs alatt a mérkőzésnek helyt adó stadion, az eset hatalmas médianyilvánosságot kapott, politikusok és pártok, európai pártcsaládok hívták fel rá a figyelmet, hogy mennyire elítélendő a magyar kormánypártok és a Jobbik által megszavazott jogszabály, amely a pedofilok szigorúbb büntetés mellett a meleg, leszbikus és transz közösséget is sújtotta.



A signal for diversity 🏳️‍🌈



During the @DFB_Team_EN game against Hungary on Wednesday evening, the RheinEnergieSTADION pylons will light up in rainbow colours. pic.twitter.com/RMJ0F8kcw6