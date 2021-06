Az EU-ban a felnőtteknek már jóval több mint fele kapott legalább egy koronavírus elleni oltást

Az Európai Unióban a felnőtt lakosság 57 százaléka kapott már legalább egy adag oltást az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) okozta betegség (Covid-19) ellen - mondta Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke kedden Berlinben.



A német politikusnémet kancellárral folytatott megbeszélése után, kettejük sajtótájékoztatóján elmondta, hogy az oltási kampány jól halad. Ezt mutatja, hogy EU-s átlagban a felnőtt lakosság 57 százaléka kapott már legalább egy adag védőoltást, teljes oltással pedig 36 százalék rendelkezik.Az Európai Bizottság elnöke hangsúlyozta: az oltási kampánnyal párhuzamosan a gazdaság "újjáépítését" is meg kell oldani. Ennek fő eszköze a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak enyhítését szolgáló EU-s program (Next Generation EU - NGEU), amely "kivételes válasz egy kivételes válságra".A folyó áron számítva 800 milliárd euró forrást biztosító program "a Marshall-terv óta a legnagyobb konjunktúra-élénkítő csomag Európában", és segítségével az EU modernebbül, megerősödve kerül ki a válságból - fejtette ki a brüsszeli bizottság elnöke.Ursula von der Leyen ismertette, hogy megkezdték az NGEU részeként működő pénzalap, a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) feltöltését a tőkepiacról bevont forrásokkal. Első műveletként a napokban 20 milliárd euró értékben bocsátottak ki kötvényeket.A túljegyzés hétszeres volt, ami azt mutatja, hogy "hatalmas a kereslet és nagy a bizalom" a tagállamok felhatalmazásával a bizottság által kibocsátott kötvények iránt.Arról is szólt, hogy elfogadták a német kormány tervét az RRF révén Németországnak jutó 25,6 milliárd euró vissza nem térítendő támogatás felhasználására. A tervet a bizottság után az EU Tanácsának is jóvá kell hagynia. Ez négy héten belül megtörténhet, így Németország már júliusban megkaphatja az első részleteket.Kiemelte, hogy Németország a források 52 százalékát a digitalizáció, különösen a közigazgatás és az egészségügy digitalizálásának előmozdítására használja fel. Ez minden más tagállamnál magasabb arány - mutatott rá Ursula von der Leyen.ngela Merkel elmondta, hogy azért összpontosítják a források döntő részét erre a területre, mert nagy lemaradást kell behozni. A többi között arról is szólt, hogy a bizottság és a tagállamok együttműködésével minden korábbinál gyorsabban, "szédületes tempóban" sikerült összeállítani a járvány gazdasági hatásainak ellensúlyozását szolgáló EU-s programot.