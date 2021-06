Nekiment a Vatikán az olasz parlamentnek, mert büntethetővé tennék a homofóbiát

Komoly ideológiai harc alakult ki az olasz parlament és a Vatikán között egy törvénytervezet kapcsán, mely büntethetővé tenné a homofóbiát - írja a Corriere della Sera.



A törvénykezdeményezést a baloldali Alessandro Zan képviselő nyújtotta be, és át is ment a képviselőházon, jelenleg a szenátus tárgyalja. Ha elfogadják, Olaszországba büntehetővé válik az LMBT közösség tagjai elleni diszkriminációs cselekedet, illetve a melegek, leszbikusok és transzokkal szembeni gyűlöletbeszéd. Több katolikus főméltóság is kemény kritikákkal illette a tervezetet, mondván, így büntethetővé válna "a hívők azon véleménye is, hogy egy családot egy férfi és egy nő alkothat".Az olasz lap azt írja, hogy a a Vatikán diplomáciai lépéseket is tett, azaz egy jegyzéket adott átbíboros az olasz nagykövetségnek. Ilyenre eddig nem volt még példa.A jegyzékben - amelyet hivatalosan nem szignózott senki - arra figyelmeztet, hogy amennyiben megszavazzák a törvényt, sérülni fog a Vatikán és Olaszország közötti bilaterális egyezmény, amelyben rögzítve van a katolikus egyház önszerveződési és a hívek szabad vallási véleményszabadságának joga.Az egyházat különösen felháborítja, hogy a törvény alapján lenne egy homofóbia elleni országos nap, amelyben részt kellene venniük az egyházi iskoláknak is.A Vatikán amiatt is aggódik, hogy bűnügyi eljárás indulhat olyan hívők ellen, "akik nem értenek egyet ugyan az LMBT-ideológiával, de nem homofóbok".