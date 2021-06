Az UEFA döntött: mégsem lesz szivárványszínű a müncheni stadion a német-magyar mérkőzésen

Nem fog szivárványszínekbe öltözni a müncheni Allianz Arena a szerdai német–magyar mérkőzés alkalmával, ugyanis az UEFA csak a megbeszélt egységes dizájnt engedélyezi az Eb-helyszíneken.



A Bild információi szerint valószínűleg nem lesz szivárványszínű a müncheni stadion a Németország–Magyarország Eb-meccsen, ez ugyanis ellenkezne az UEFA lefektetett elveivel.

Előbb Magyarországon indult online petíció a müncheni stadion szivárványos kivilágításáért, hogy ezzel is tiltakozzanak a melegellenessé eltérített pedofiltörvény ellen

Az ötlet elég komoly politikai támogatást kapott Bajorországban. Amint beszámoltunk róla müncheni polgármester ésbajor miniszterelnök, a közelmúltig a Fidesz szövetségesének számító CSU vezére is támogatta a kezdeményezést. Markus Söder bajor tartományi kormányfő újságírói kérdésre válaszolva elmondta, hogy „nagyon jó jelnek" tartaná a tartományi főváros stadionjának díszkivilágítását. Az aréna megvilágítása a szivárvány színeivel „társadalmunk szabadságának jele" lenne, ezért „nagyon támogatnám" – mondta a Keresztényszociális Unió (CSU) elnöke.A Bild információi szerint, amelyeket a Telex is megírt azonban a magyar–németen mégsem lesz szivárványos kivilágítás, az ugyanis nem felelne meg az UEFA Eb-szabályainak. Ezek alapján

a mérkőzéseknek otthont adó 11 stadion kizárólag az UEFA saját színeiben és a házigazda országok színeiben pompázhat.

Ezt erősítette meg a német bulvárlapnak, a Német Labdarúgó-szövetség szóvivője is: „Az UEFA szabályozza az egységes stadiondizájnt, és jó ok van rá, hogy ehhez tartsuk magunkat. Talán nem feltétlenül kell megváltoztatni a fényeket a szerdai meccsnapon.”Ahogy korábban megírtuk,magyar külügyminiszter is reagált a müncheni stadion szivárványszínű kivilágítására: károsnak tartja a sport és a politika összekeverését.

Jövő kedden egyébként, amikor Németországban a Pride-hoz hasonló melegjogi felvonulást tartják, az Allianz Arena mégiscsak megkapja a szivárványos kivilágítást, igaz, akkor nem lesz mérkőzés a stadionban.