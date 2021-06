Háromezer gyémántásó tódult egy afrikai faluba, mert azt hitték, hogy óriási gyémántlelőhelyet találtak

Az ország minden részéből özönlöttek a szerencsevadászok KwaHlathi nevű faluba Dél-Afrikában, ahol a helyiek június 12-e óta ássák a földet, miután egy pásztor megtalálta egy követ, amiről azt hitték, hogy gyémánt. Ezt követően 3000, ásókkal és csákányokkal felszerelt ember indult, és elkezdték túrni a földet. Abban a reményben tették mindezt, hogy ők is gyémántot találnak, mint a szerencsés falubeli. Ám a KwaHlathi faluba özönlő embereknek csalódniuk kellett.



tartományi illetékes egy vasárnapi sajtótájékoztatón elmondta, hogy a helyszínen begyűjtött kövek vizsgálatából egyértelműen kiderült, nem gyémántokról, hanem csupán kvarckristályokról van szó.Pillay hozzátette, hogy "ezek értékét, ha van nekik egyáltalán, még meg kell állapítani, de azt fontos hangsúlyozni, hogy a kvarckristályok sokkal kevesebbet érnek, mint a gyémántok".A csákányokkal, lapátokkal és vasvillákkal felszerelkezett több ezer gyémántvadász nagyjából 50 hektárnyi területet dúlt fel az elmúlt napokban, hatalmas lyukakat hátrahagyva, ami viszont veszélyt jelent az arra járó állatoknak.Mostanra kevesebb mint 500-ra csökkent a keresők száma, Pillay szerint azokat, akik a területen folytatják az ásást, ami a koronavírus-járvány terjedése szempontjából is kockázatos, felszólítják a távozásra, de szükség esetén az illetékes hatóságokat is bevetik.Pillay elmondta, hogy az elmúlt napok eseményei rávilágítottak azokra a társadalmi-gazdasági kihívásokra, amelyekkel a helyieknek meg kell birkózniuk. A Dél-afrikai Köztársaság sok más területéhez hasonlóan a magas munkanélküliség és szegénységi miatt a helyi közösségek épphogy fenn tudják tartani magukat.A múlt héten egyébként a világ harmadik legnagyobb gyémánját találták meg Botswanában ásványügyi miniszter szerint a kő felfedezése nem is jöhetett volna jobbkor, hiszen a koronavírus-járvány súlyosan érintette a gyémánteladást is. (Telex/hvg.hu)Nyitókép: Dailymaverick