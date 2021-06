Feladták a rejtőzködést? Putyin mindkét lánya kamerák elé került a napokban

Vlagyimir Putyin orosz elnökről közismert, mennyire kerüli, hogy a gyerekeiről beszéljen, így azt sem lehetett tőle hallani, valójában hányan is vannak. Most viszont két nő – akiket széles körben a lányainak tartanak – megjelent egy rendezvényen A Szabad Európa utánajárt a történetnek.



A nemzetközi rendezvényen az egyik felszólaló, a Moszkvai Állami Egyetem (MGU) Nemzeti Intellektuális Források Központjának vezetője. Tyihonova hatperces előadást tartott videón keresztül a befektetések növelését elősegítő „új technológiákról”. Ugyanezen a lépett felgénkutató; a ritka betegségekről folytatott beszélgetést a YouTube-on és a nemzeti tévében is közvetítették.Putyin és a Kreml többször sem volt hajlandó sem megerősíteni, sem cáfolni az erről szóló híreket, a privát szférára hivatkozva.

A két nő identitása azonban Oroszországban nyílt titoknak számít.

A fórumon egyikőjüktől sem kérdezték meg, hogy valóban az elnök lánya-e. Az egyetlen utalás az volt, amikor a moderátor – ahogy az orosz ajkú kultúrában szokásos – apai nevén szólította Tyihonovát: Katyerina Vlagyimirovna.A 34 éves Tyihonova a szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon - a svájci Davosban megrendezett éves üzleti konferenciának adott orosz válasz alapján - egy video-linken keresztül tartott ülésen beszélt a nemzetközi befektetési viták peres tárgyalásáról.Nagy képernyőkön sugározták egy olyan kerekasztal fölött, amelyen Oroszország elitjei szerepeltek: Oroszország legfontosabb egyetemeinek vezetői; Oroszország igazságügyi minisztere; és az ország szuverén vagyonalapjának vezetője,A Tyihonova részvételével zajló panelbeszélgetés végén a moderátor viccelődni próbált, miközben a nő beszélt, erre a panel egyik tagja –igazságügyminiszter – figyelmeztette, hogy ne szakítsa félbe, írta a The Washington Post. „Már felnőttek – mondta a lányokról a Kreml-kapcsolatokkal rendelkező politikai elemző,a Szabad Európának. – Elég fontos és komoly beosztásban vannak. Ambiciózusak, és független személyiségként akarnak kiállni az elit elé.”A pétervári fórum – teszi hozzá Makrov – ideális hely a bemutatkozásra, mert „gyakorlatilag családi esemény” Putyin és a belső köréhez tartozó más szentpéterváriak számára.„Nem titok, hogy Oroszországot szentpéterváriak irányítják, és ezt a nagy fórumot is szentpéterváriak hozták létre. Ez az Oroszországot vezető elit, a szentpéterváriaknak a városban tartott rendezvénye, így logikus volt, hogy a család sok tagja megjelenjen ezen a családi fórumon” – mondta.Tyihonova és Voroncova az utóbbi években valamelyest növelték ismertségüket, de a szentpétervári eseményen szintet léptek. Ennek nyomán pedig beindultak a találgatások arról, hogy az ország népe többször láthatja-e őket a jövőben.

Tyihonova és Voroncova egyaránt Ljudmila Putyin lányai, aki Putyinnal három évtizedig volt házasságban, mielőtt 2013-ban elváltak

. A lányok anyja, az elnök egykori felesége Franciaországban lakik. (A Proekt orosz nyomozó hírügynökség beszámolt arról, hogy Putyinnak van egy „titkos” harmadik lánya, egy tinédzser, aki az elnök házasságon kívüli kapcsolatából származik, de a lány Putyinnal való kapcsolatát nem sikerült egyértelműen megállapítani.)„Vagy lobbisták használták őket a saját céljaikra – mert Katyerina Tyihonova esetében erős volt a benyomás, hogy így volt –, vagy csak úgy gondolták, érdekes lehet most bemutatni Putyin lányait a külföldi médiának, hogy lássák, hogy gondolkoznak és hogy néznek ki” – fejtegette.„Az is lehet, hogy csak kicsit elhúzták a függönyt, de nem engedték látni, hogy valójában milyen funkciót töltenek be Putyin lányai. Lehet, hogy csak kóstoló volt, mielőtt kilépnének a nagyszínpadra.”

Az állítólagos lányok szerepeltetésének célja lehet, akár növelni Putyin népszerűségét. Az orosz elit sok tagját bírálják azért, mert külföldön tanulnak vagy élnek a gyerekei, miközben a Putyin lányok jobbára Oroszországban maradtak.

„Ez pozitívan hat ki az elnök imázsára. A lányai nagyon professzionális benyomást keltenek és teljesen más szférában dolgoznak. Az egyik gyakorlatilag orvos. A másikról nem teljesen világos, mit csinál, de valami komplex dolog lehet, és nyilvánosan beszél befektetési lehetőségekről” – teszi hozzá Kolesznyikov.