Ferenc pápa ismét a szolidaritás szükségességére és hiányára hívta fel a figyelmet

Ferenc pápa vasárnap, a Menekültek Nemzetközi Napján, arra szólította fel az embereket, hogy nyissák ki szívüket a menekültek előtt, és alkossanak egy emberségesebb közösséget, „egy nagy családot” – írja az Agerpres.



„Nyissuk meg a szívünket a menekültek előtt és vegyünk részt az ők fájdalmaikban és örömeinkben, és tanuljunk az ők bátor ellenállásukból. Így, együtt mindannyian, egy emberségesebb közösséget alkothatunk, egy nagy családot” – jelentette ki a római katolikus egyház feje, vasárnap délelőtt az Angelus ima után, a Szent Péter téren.Ferenc pápa számos alkalommal felhívta a figyelmet a menekültek tiszteletben tartására, illetve megemlítette, hogy imáiban gyakran megemlékezik a menekültekről, mivel elevenen él benne az a kép, ahogyan emberek érkeznek a lélekvesztőkkel a tengeren. Múlt vasárnap úgy emlékezett meg a Földközi tengerről, mint Európa legnagyobb temetőjéről, és ismételten a szolidaritás fontosságára, és a menekültek tragédiájára vonatkozó közönyre hívta fel a figyelmet. A jelentések szerint 2014-től mai napig 22 074 menekült vesztette életét a Földközi tengeren, 2021 első félévében is 817 halálesetet regisztráltak.Vasárnap arra is felhívta Ferenc pápa a figyelmet, hogy mianmari konfliktusban meg kellene nyitni a humanitárius folyosókat, illetve tiszteletben tartani az olyan semleges helyeket mint a templomok, pagodák, kolostorok, mecsetek, imaházak, mint ahogyan az iskolákat és kórházakat is: mivel több ezer ember szenved és fenyegeti az éhhalál a mianmari események miatt, amin jelentősen rontott a pandémia okozta humanitárius-egészségügyi válság.A Vöröskereszt adatai szerint Minamarban 236 ezer személynek van sürgős humanitárius segítségre szüksége, miután a gazdaságilag meggyengült államban megjelenet a Covid-19 világjárvány, majd februárban katonai puccsal megdöntötték a kormányt, amire válaszként sokan polgári engedetlenséggel válaszoltak, így az állam adminisztrációja leállt, hozzájárulva a katonai junta elleni tiltakozáshoz.Mint korábban írtuk , az ENSZ pénteki jelentése szerint az utóbbi években megsokszorozódott azoknak az embereknek a száma, akik háború, erőszak, üldöztetés – vagy a szegénység – miatt kénytelenek voltak elhagyni otthonaikat, és menekültként vagy gazdasági bevándorlóként új életet kezdeni egy másik államban. 2020-ra a menekültek száma elérte a 82, 4 milliót, ami szerint jelenleg éppen egyik legnagyobb humanitárius válság zajlik.