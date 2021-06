Dánia haza küldené a szíriai menekülteket, az emberjogi szervezetek azonban nem értenek egyet a döntéssel

Dánia visszavonta körülbelül 200, a szíriai háború elől elmenekült ember menekültstátuszát. Civil szervezetek szerint embertelen döntés született. Az Euronews járta körül a kérdést, hogy kiderüljön, mi is történik.



Az Alata-család egy csendes dán kisvárosban él. Miután az apát megölték és megcsonkították Asszad elnök katonái, 2015-ben gyerekei és felesége elmenekültek Szíriából. Mind az öten menekültstátuszt kaptak Dániában. Az édesanyát azóta poszttraumás stressz-szindrómával diagnosztizálták.



- Félelemre és könnyekre emlékszem - mondta az Euronewsnak Szabrieh Haszan el Fayad. - A férjemet megölték, a gyerekeimnek el kellett hagyni az otthonukat. A bombák robbanására, a repülők zajára, a rajtaütések hangjára emlékszem.



Idén márciusban levelet kaptak. A menekültstátuszukat felülvizsgálták. Két idősebb testvér - az egyik Dániában házasodott, a másik most kezdi a középiskolát - maradhatnak. Az anyának és a két lánynak - az egyik tíz, a másik tizenkét éves - vissza kell térni a damaszkuszi régióba, amelyet a dán hatóságok biztonságosnak tekintenek.



- Miért akarna bárki is visszamenni? - kérdezi az asszony. Ez a rezsim nem ismer kegyelmet. Ami engem illet, számomra Szíria nem biztonságos.



A család megfellebbezte a döntést, és több tüntetésen is részt vett. A Dániában élő harmincötezer szíriai állampolgárból körülbelül kétszázan vannak hasonló helyzetben. Az első levelek megérkezése után ülősztrájk kezdődött a dán parlament előtt.



- Nagyon sokan attól félnek, hogy a dán kormány visszaküldi őket Szíriába, ezért elmentek más európai országokba - mondta az Euronewsnak az 57 éves Szamer Barakat.



A szociáldemokraták vezette dán kormány szerint a döntést a független Menekültügyi Fellebbezési Testület következtetéseire alapozták, amely ezerkétszáz, a Damaszkusz régióból érkezett menekült státuszát értékelte újra az elmúlt évben.



A bevándorlásért és integrációért felelős dán miniszter nem nyilatkozott az Euronewsnak, mindössze egy közleményt küldött.



"Dánia az első naptól nyitott és őszinte volt: világossá tettük a szíriai menekülteknek, hogy a tartózkodási engedélyük ideiglenes, és visszavonható, ha a védelemre okot adó helyzet megszűnik. A dán kormány védelmet nyújt annak, akinek szüksége van rá, de amikor az anyaországban javulnak a körülmények, az egykori menekülteknek vissza kell térniük és újrakezdeni az életüket a saját hazájukban."



A dán hatóságok szerint "különböző forrásból származó jelentések széles körének áttekintése után" jutottak arra, hogy Damaszkusz biztonságos. Az Amnesty International dán irodája szerint csak a bombázás szűnt meg, a hazatérők ettől függetlenül az életüket kockáztatják.



- Tudjuk, hogy aki hazatér Szíriába, azokat biztonsági átvilágításra megállítják és kikérdezik őket azok a biztonsági erők, amelyek súlyos emberi jogi jogsértéseket követtek el - mondta az Euronewsnak Lisa Blinkenberg, az Amnesty szenior tanácsadója. - Rossz bánásmód, kínzások a börtönben, emberek eltüntetése. Letartóztatnak embereket. Kivégzésekről is tudunk. Szíria jelenleg egyáltalán nem biztonságos.



A bevándorlási és menekültjog szakértője, Thomas Gammeltoft-Hansen professzor szerinte kritizálhatja az EU a dán politikát, de Dánia már korábban szabályosan felmentést kért és kapott az európai menedékügyi szabályozás alól. Mivel nincs diplomáciai kapcsolat Szíriával, legálisan nem toloncolhatják ki oda, akinek visszavonták a menedékjogát. Ez azt jelenti, hogy ha ezek az emberek maguktól nem mennek vissza, akkor Dánia nem sokat tehet.



- Ettől függetlenül ez nagyon súlyos helyzet annak, akit érint. Megáll az integrációs folyamat, nem ugyanolyan feltételekkel vehet részt a társadalmi életben. De egyelőre nem tudunk konkért példát arra, hogy valaki önként hazatért volna, miután a menekültstátuszát visszavonták - mondta a professzor. (Euronews)



Nyitókép: képernyőmentés az Euronews riportjából

