Szlovákia aggódik a magyar-portugál meccs következménye miatt: a portugálok között terjed az indiai vírus-variáns

Az utóbbi héten Portugáliában jelentősen megugrott az új Covid-19 fertőzésszám, azaz hétfőről szerdára megduplázódtak az esetszámok: 1350 új esetet regisztráltak a hatóságok.



Az új esetek között egyre több az indiai eredetű delta variánsa a Sars-Cov-2 vírusnak, amely 40 százalékkal fertőzőbb , mint a többi mutáció, és főként Lisszabon környékén terjed, ahol hétfőig már 92 esetet vettek nyilvántartásba. Reuters szerint Lisszabon metropolisz-övezetéhez 18 nagyobb település tartozik. A járványvédelmi intézkedéseknek megfelelően délután 3 és hajnali 6 között tilos a térséget elhagyni, illetve kívülről senkit sem engednek be hétfőtől.A portugáliai helyzetben még aggasztóbb, hogy az új vírusvariáns terjedése arra az időszakra esett, amikor onnan több százan érkeztek a budapesti futball-mérkőzésre, ahol a telt házas, maszk nélküli meccsen szurkoltak - számol be a Telex Szlovákia emiatt nemcsak aggodalmát fejezte ki, hanem azok számára, akik ott voltak a meccsen, ingyenes PCR-tesztet ajánlott fel, hogy kiszűrjék a lehetséges megfertőződéseket.A szlovák egészségügyi tárca vezetője kifejtette, attól tart, a keddi magyar–portugál Eb-meccs egy fertőző gócpont jelet, ami elterjesztheti a delta-vírust a régióban, első sorban Magyarországon, de akár Szlovákiában is – azzal együtt, hogy elismerte, Magyarország jelenleg jól áll a járványhelyzetet illetően.