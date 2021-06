Ursula von der Leyent nagyon aggasztják a magyar melegellenes törvények

Fokozott aggodalmának adott okot Ursula von der Leyen amiatt, hogy Magyarországon olyan törvényeket fogadott el a parlament, amelyek az LGBTQ közösségekbe tartozó személyeket hátrányosan érinthetik. Az Európia Bizottság elnöke ígéretet tett arra, hogy meg fogják vizsgálni, sért-e uniós jogot a törvény.



Very concerned about the new law in Hungary.



We are assessing if it breaches relevant EU legislation.



I believe in a Europe which embraces diversity, not one which hides it from our children.



No one should be discriminated on the basis of sexual orientation.