Ezrek tüntettek Budapesten a homofóbbá lett pedofilellenes törvény miatt

Tüntettek hétfőn délután/este Budapesten, mivel a Fidesz-KDNP egy olyan törvénybe, mely eredetileg a pedofília büntetését szigorította volna, olyan módosítást eszközölt, amely a meleg- és transzközösség megbélyegzésére is alkalmas.



A törvény, amelyről a magyar parlamentben kedden fognak szavazni, gyakorlatilag megtiltaná, hogy 18 éven aluli személyeknek felvilágosítást tartsanak a homoszexualitásról és nemváltásról, ugyanakkor megtiltanák a homoszexualitás és nemváltás megjelenítését is 18 éven aluliak számára, ez például akár azt is jelenthetné, hogy csak késő este, 18-as karikával jelezve lehessen olyan filmeket mutatni, amely például meleg szereplőket vonultat fel.A hétfői tüntetésre több ezer ember gyűlt össze, hogy felháborodásuknak adjanak hangot. A hangulat fesztiváli volt, sokan feliratos táblákkal érkeztek: „A szerelem mindenkié”, „ A valóságot nem lehet betiltani”, „Kényszerházasságok helyett szerető családokat”, „Lehet, hogy a fiad is itt van” - üzenték a poltikumnak.A „Propagandatörvény helyett elfogadást” névre hallgató rendezvényt az Amnesty International Magyarország, a Budapest Pride, a Háttér Társaság, a Labrisz Leszbikus Egyesület, a Magyar Helsinki Bizottság, a Prizma Közösség és a Szivárványcsaládokért Alapítvány hirdette meg.A szervezők azt írták: „A kormánypárti képviselők olyan kirekesztő és gyűlöletkeltő javaslatokat nyújtottak be, amelyek célja, hogy teljesen eltüntessék az LMBTQI embereket a nyilvánosságból, és betiltsák azokat a létfontosságú iskolai programokat, amelyek egyrészt segítenek a fiataloknak abban, hogy információkhoz és támogatáshoz jussanak, másrészt elfogadóbb és mindenki számára biztonságosabb környezetet garantálnak.” Az ellen is tiltakoznak, hogy a kormány „a törvényjavaslattal igyekszik egybemosni gyerekekkel szemben elkövetett, megbocsáthatatlan bűnöket elkövetőket az LMBTQI közösség tagjaival.”