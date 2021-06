Biden: ha Moszkva folytatja az ártalmas tevékenységét, válaszlépéseket fogunk tenni!

A NATO nem keresi a szembenállást Oroszországgal, de válaszlépéseket fog tenni, ha Moszkva folytatja ártalmas tevékenységét - jelentette ki Joe Biden amerikai elnök Brüsszelben hétfőn.



Biden a 30 államot tömörítő, brüsszeli székhelyű észak-atlanti szervezet csúcstalálkozóját követően hangsúlyozta, a NATO szilárdan ki fog állni az orosz és kínai erőfeszítésekkel szemben, a két ország ugyanis - szavai szerint - éket próbál verni a szövetség tagjai közé a transzatlanti szolidaritás működésébe.Arra utalva, hogy szerdán, Genfben tárgyalorosz elnökkel, Biden azt mondta, a fontos találkozón világossá fogja tenni Putyin számára, hogy vannak területek, ahol lehetséges az együttműködés, amennyiben Moszkva ezt az utat választja. Ha azonban az orosz elnök úgy dönt, hogy nem működik együtt, és úgy cselekszik, ahogyan korábban, akkor világossá fogja tenni, hogy hol vannak a Putyinra is érvényes vörös vonalak - tette hozzá.Hangsúlyozta,bebörtönzött orosz ellenzéki vezető esetleges halála "tragédia lenne, és rontaná a világ többi részével és az Egyesült Államokkal fenntartott orosz kapcsolatokat. Navalnij halála újabb jele lenne annak, hogy Oroszországnak alig vagy egyáltalán nem áll szándékában betartani az alapvető emberi jogokat" - húzta alá. Reményét fejezte ki, hogy az orosz elnök "érdeklődést mutat a világról alkotott véleményének megváltoztatása iránt".Biden kijelentette, a NATO kiáll Ukrajna függetlensége, önállósága és területi egysége mellett, és mindent megtesz, hogy az ország képes legyen ellenállni az orosz agressziónak. Hozzátette, Ukrajnának fel kell számolnia a korrupciót, és teljesítenie a követelményeket ahhoz, hogy csatlakozni tudjon a katonai szövetséghez.Elmondta azt is: a tagállamok vezetői egyetértettek abban, hogy fontos a demokratikus értékek megújítása és az ellenállóképesség megerősítése. A demokrácia még mindig érvényesülhet a jelen kihívásaival szemben - emelte ki Biden. Hozzátette: a NATO erős alap a tagországok biztonságának további megerősítéséhez.A NATO afganisztáni kivonulásával kapcsolatban azt mondta, a misszió munkájának befejezésével és a kivonulással a szövetség nem hagyja magára az országot. Biztosítani fogja, hogy Afganisztán ne válhasson ismét a nyugati országok ellen merényletet tervező terroristák biztos menedékévé - közölte.Végezetül beszélt arról is, hogy az Egyesült Államok óriási előrelépést tett a koronavírus-járvány visszaszorítása terén, azonban - szavai szerint - még így is túl sokan vesztették életüket a vírus okozta betegség szövődményeiben. Az amerikai elnök arra szólított fel, hogy mindenki oltassa be magát a lehető leghamarabb.