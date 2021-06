Sokkoló brit jelentés: nagyon elterjedt az iskolákban a nemi erőszak kultúrája

A szexuális zaklatás mindennapossá vált az Egyesült Királyságban a diákok körében, tízből kilenc lány arról számolt be, hogy rendszeresen ki vannak téve szexista gyalázkodásnak, és kapnak szexuális jellegű képeket és videókat, vagy tanúi voltak annak, hogy társaik ilyen tartalmakat küldözgetnek. A lányok háromnegyedét ugyanakkor gyakran vagy időnként érte olyan nyomás társaik részéről, hogy magukról ilyen jellegű képet küldjenek. Közel 80%-uk pedig azt tapasztalja, hogy a középiskolákban és az egyetemeken a diákokat gyakran vagy néha szexuálisan bántalmazzák.



Today, we are exposing the severity of rape culture through naming, for the first time, a list of 2962 UK schools mentioned in the testimonies received on Everyone’s Invited. The names of the schools are available on our website as of tonight.https://t.co/YuNRyTFhMg pic.twitter.com/gYhPMNm1YZ