Messze nincs vége a koronavírus-veszélynek, tanuljunk a tavalyi év hibáiból - kéri a WHO európai igazgatója

Bár 2 hónapja Európában egyre kevesebb az új koronavírusos eset, és csökken a kórházba kerülők és az elhalálozások száma, a veszélynek nincs vége - figyelmeztet június 10-i nyilatkozatában Hans Henri P. Kluge, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) európai regionális igazgatója.



Ettől a héttől már a régióhoz tartozó 53 államból 36 döntött a járványügyi korlátozások valamilyen szintű enyhítése mellett. Értékeljük az európai régió legtöbb államában az előrelépést, de el kell ismernünk azt is, hogy még semmiképp sem vagyunk túl a veszélyen - írja Kluge.Egyre több a társadalmi összejövetel, nagyobb ismét a népesség mobilitása, nagy fesztiválok és sportesemények lesznek a következő napokban és hetekben. Ugyanakkor sok helyen még mindig folytatódik a közösségi terjedés, aggasztó a Delta variáns magas fertőzőképessége, és a 60 éven felüli, sérülékeny korosztályból sokan maradtak védelem nélkül - fogalmaz az igazgató.Kluge emlékeztetett: "Már álltunk ezen a ponton. Tavaly nyár folyamán az esetszámok fokozatosan növekedtek a fiatalabb korcsoportokban, aztán ez átterjedt az idősebbekre, hozzájárulva ahhoz, hogy 2020 őszére és telére a járvány pusztító módon újraéledt, következtek az újabb lezárások, halálos áldozatok. Ne kövessük el újra ugyanezt a hibát."Hogy az európaiakban tudatosítsák, továbbra is fontos az elővigyázatosság, a WHO és az UNICEF kampányt indít, amely során arra hívják fel a figyelmet, hogyan lehet csökkenteni a fertőzés kockázatát, biztonságban lenni, és közben élvezni a nyarat.Ha utazunk, felelősen tegyük; a kézmosás, távolságtartás, szabadtéri tartózkodás és maszkviselés továbbra sem maradhat el, és kerüljük a zárt, zsúfolt tereket - tanácsolja Kugel. Az oltáskampánynak ezzel párhuzamosan kell történnie, ez nem egy vagy-vagy dolog, a kettő - az elővigyázatossági intézkedések és a immunizáció - együtt lehet kiút a pandémiából, magyarázza."Tanuljunk a tavaly nyáron történtekből olyan szempontból is, hogy az esetszámok növekedésének jelére gyorsan cselekedjünk, növeljük a tesztelési kapacitást és a szekvenálást, végezzük a kontaktkutatást, és gyorsan oltsuk be a leginkább veszélyeztetett populációt. Ezzel életeket és megélhetést mentünk, és a pandémiának hamarabb véget vetünk" - írta.6 hónap alatt több mint 400 millió adag COVID-19 vakcinát adtak be a régióban. Idén nyáron az oltásnak sokkal gyorsabb ütemben kellene zajlania, véli az igazgató."A mai napig a régió lakosságának 30%-a kapott legalább egy oltási adagot, és 17%-uk kapta meg mindkét adagot. Bár messzire jutottunk, még nem értünk el eléggé. Az oltások lefedettsége korántsem elegendő ahhoz, hogy megvédje a régiót a járvány újraéledésétől. A felnőtt lakosság legalább 80%-os átoltottságáig még mindig nagyon sok van" - szögezte le.Emlékeztetett, az oltás nem akadályozza meg automatikusan a megbetegedést vagy a vírus terjedését, ám csökkenti annak esélyét, hogy a beoltott személy súlyosan megbetegedjen vagy meghaljon a COVID-19 miatt. "Ezért arra kérem Önt, hogy oltassa be magát, amikor sorra kerül" - fordult minden európaihoz a WHO regionális igazgatója.Szerinte továbbra is sürgős prioritásként kell kezelni az idősek, a társbetegségben szenvedők és a járványfronton dolgozók oltását. Ezek a csoportok továbbra is védtelenek a régió számos országában - tette hozzá."A veszélyeztetett csoportok védelme a halálozás minimalizálása, a járvány hatásainak enyhítése és a vírus visszaszorítása érdekében az oltásokhoz való méltányos hozzáféréstől függ. Mindannyiunknak szerepe van - mindenki biztonsága mindenki felelőssége" - jelentette ki.