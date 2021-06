Az EP is zöld utat adott az uniós Covid-zöldigazolvány bevezetésének

Az Európai Parlament (EP) szerdai hozzájárulásával lezárult az uniós Covid-igazolvány bevezetését előkészítő jogalkotói munka, a július 1-ől érvényes tanúsítvány megkönnyíti az utazást, és segít fokozatosan, összehangoltan feloldani a korlátozásokat - közölte az uniós parlament.



Az EP plenáris ülésén a képviselők 546 szavazattal, 93 ellenében és 51 tartózkodás mellett elfogadták az új uniós digitális Covid-igazolványról szóló jogszabálycsomag uniós polgárokra vonatkozó rendeletét, és 553 szavazattal, 91 ellenében és 46 tartózkodás mellett pedig a nem uniós polgárokra vonatkozó rendeletét.Az igazolványok érvényességét ellenőrző rendszer július 1-jén lép életbe, és 12 hónapig működik majd. Az igazolvány nem minősül úti okmánynak, és nem lehet előfeltétele a szabad mozgásnak.A megállapodás értelmében az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) által a SARS-CoV-2 koronavírus okozta betegség (Covid-19) ellen használtra ajánlott vakcinák esetében az uniós tagországoknak el kell fogadniuk egymás uniós védettségi igazolványait. Ami a nemzeti hatóságok által engedélyezett, illetve az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által veszélyhelyzetekre engedélyezett oltóanyagokat illeti, az egyes tagállamok maguk dönthetik el, hogy elismerik-e őket vagy sem.Az uniós védettségi igazolvány QR-kódot tartalmaz, amelyet a tagállamok nemzeti hatóságai térítésmentesen állítanak majd ki digitális vagy papírformátumban. Azt tanúsítja, hogy birtokosát vagy beoltották a koronavírus ellen, vagy friss negatív teszteredménnyel rendelkezik, vagy már átesett koronavírus-fertőzésen. A gyakorlatban három külön igazolásról van szó. A közös uniós rendszernek köszönhetően az igazolványok kiállításához és ellenőrzéséhez használt tagállami technológiák egymással összehangoltak lesznek, kizárja a csalást és a hamisítást.A rendelet kizárja, hogy a tagállamok további korlátozásokhoz, például kötelező vagy önkéntes karanténhoz, illetve további tesztekhez kössék az igazolvánnyal rendelkezők határátlépését. Korlátozásokat csak akkor léptethetnek életbe, ha a népegészség védelme feltétlenül megkívánja, és akkor is csak a szükséges, arányos mértékben, figyelembe véve a rendelkezésre álló tudományos tényeket, köztük az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) által közzétett járványügyi adatokat.Az EU arra kéri a tagállamokat, hogy gondoskodjanak széles körben és megfizethető áron elérhető tesztekről. Az EP kérésére az Európai Bizottság a Covid-igazolványok kiállításához szükséges tesztek beszerzéséhez 100 millió eurót különített el.Minden személyes adatot az általános adatvédelmi rendeletnek megfelelően kell kezelni. Az igazolványok ellenőrzése offline történik, és nem igényli személyes adatok tárolását.Amint az Európai Unió Tanácsa hivatalosan is elfogadja a rendeleteket, július 1-jétől hatályba is lépnek.