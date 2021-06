Az EU vizsgálatot indít a Facebook esetleges versenyellenes magatartásának megállapítására a hirdetési piacon

Az Európai Bizottság vizsgálatot indított annak megállapítására, hogy a Facebook közösségi portál megsértette-e az uniós versenyszabályokat a hirdetési piacon szerzett információk jogszerűtlen felhasználásával a versenytársak megkárosítására - közölte Margrethe Vestager, az uniós bizottság digitális korra felkészült Európáért felelős biztosa pénteken.



Az uniós biztos közölte: az Európai Bizottság azt vizsgálja, hogy a közösségi oldal visszaélt-e a rendelkezésére álló, nagymennyiségű adattal a versenytársak kárára, illetve, hogy a megszerzett adatok indokolatlan versenyelőnyt biztosítanak-e a vállalatnak az online apróhirdetések piacán.A vizsgálat azt is fel fogja mérni, hogy a Facebook Marketplace nevű online apróhirdetési szolgáltatása megfelel-e az EU versenyszabályainak, vagy a felvetődött aggályoknak megfelelően jogszerűtlenül használja-e az üzleti szempontból érzékeny információkat saját szolgáltatása népszerűsítésére.Vestager emlékeztetett, hogy a Facebookot havonta csaknem 3 milliárd ember használja, felületein csaknem 7 millió cég hirdet. A vállalat hatalmas mennyiségű adatot gyűjt közösségi hálózata felhasználói tevékenységeiről, ami lehetővé teszi számára, hogy hirdetéseivel meghatározott csoportokat célozzon meg. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a Facebook olyan vállalatokkal is versenyez, amelyektől szintén adatokat gyűjt. "A mai digitális gazdaságban az adatokat nem szabad versenytorzító módon felhasználni" - szögezte le Margrethe Vestager. (MTI)