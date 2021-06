Ezrek tüntetnek a Fidesz és a kínai Fudan egyetem ellen Budapesten (cikkünk frissül)

Frissítés:

A színpadon elsőként a tüntetés szervezője, Jámbor András beszélt. Kifejezte reményét, hogy jövőre kormányváltás lesz, de azt mondta, azért addig is sok az ellenzék dolga. Például hogy megakadályozzák, hogy a Fudan kampusza megépüljön. "Ha kell, odaláncoljuk magunkat, de ez a terv így nem fog megvalósulni" - mondta.---------------------------------------------------------------------------A tiltakozó demonstrációtbaloldali aktivista, a Mérce egykori főszerkesztője hirdette meg, aki korábban volt LMP-s és párbeszédes aktivista is, jelenleg pedig a Karácsony-féle Városházán dolgozik.Elmondta: semmilyen formában nem ért egyet a Fudannal kapcsolatos tervekkel. Több bejelentett tüntetésük is van, így addig folytatják a tiltakozást, míg el nem érik céljukat. Azt is kifejtette, szerinte nemcsak a Fudan miatt tüntetnek ma sokan, hanem minden olyan dologért, ami ellen az elmúlt időszakban nem volt alkalom tiltakozni. Említette az egyetemek kiszervezését magánalapítványokba, illetve hogy a kormány szinte semmilyen valós segítséget nem nyújtott a bajba jutott vállalkozásoknak a világjárvány idején.A tüntetők az Andrássy úton a Kodály körönd metrómegálló valamint a Hősök tere között gyülekeztek, a több ezres tömeg 17:40-kor indult el a Kossuth-térre.A tüntetésen ott vannak a Párbeszéd, az LMP, a Momentum és a Magyar Szocialista Párt politikusai is. Amint arról beszámoltunk , Budapesten utcák átnevezésével tiltakozott pár napja az ellenzék a kínai Fudan Egyetem ellen. Ferencváros önkormányzata úgy döntött, hogy átnevezi azokat az utcákat, amelyek azt a területet határolják, ahol a magyar kormány tervei szerint a Fudan Egyetem megépül. A Hídépítő utcát pl. Dalai Láma utcának, a Helyi Kikötő utat pedig Ujgur Mártírok útjának hívják.Míg a magyar kormány tagjai aúgy nyilatkoztak, hogy az utca-átnevezési akció "vicces", a kommunista párt által vezetett Kína eléggé berágott miatta. A hivatalos kommunikáció szerint Kína "megveti az akcióban részt vevő politikusokat".A kínai elit egyetem magyarországi kampuszát kínai hitelből, vagyis a magyar adófizetők pénzéből építené fel a kormány, a diákok nagy része pedig szintén kínai lenne.A tüntetés programja szerint a parlament előtt több beszéd is lesz, íme a felszólalók:, Ferencváros polgármestere, Hallgatói Szakszervezetésaktivisták, lakhatási szervezetek nevében (A Város Mindenkié, Utcáról Lakásba Egyesület, Utcajogász), a Mérce volt főszerkesztője, országgyűlési képviselőjelölt Budapest 6-os számú választókörzetében Józsefvárosban, Ferencvárosban, a József Attila-lakótelepen, a tüntetés szervezőjefőpolgármester, előválasztási miniszterelnök-jelöltAz ellenzékhez közeli Republikon Intézet mérése szerint a kormány Fudannal kapcsolatos tervei széles körben ismertek, azokat pedig a megkérdezettek kétharmada elutasítja.Politikai hisztériakeltésnek nevezte viszont a kínai Fudan Egyetem elleni tüntetést az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) parlamenti és stratégiai államtitkára, szerinte alaptalan pletykák és sajtóinformációk miatt tiltakoznak a szervezők.budapesti sajtótájékoztatóján közölte: a tiltakozásnak azért nincs értelme, mert még csak a tervezésnél tart a folyamat. Sem a költségekről, sem a megvalósításról nincs döntés, csak 2022 második felében várható, elfogadott tervek birtokában – tette hozzá.(cikkünk frissül)