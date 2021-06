Egyre több romániai roma igyekszik illegálisan bejutni az USÁ-ba, bízva Biden lazább bevándorlási politikájában

Az utóbbi hónapokban egyre több romániai roma lépte át illegálisan a Mexikó és az USA közötti határt, akik általában több ezer dollárt fizetnek az őket segítő csempészeknek - írja a Reutersre hivatkozva a G4media.ro.



Fotó: A Rio Grande folyón át érkezett illegális bevándorlók az Egyesült Államokban. Forrás: commons.wikimedia.org. Szerző: U.S. Customs and Border Protection

Azonban nemcsak a Romániából érkezők száma ugrott meg, számos országból érkeznek egyre nagyobb létszámban az illegális bevándorlók. Az új hazát keresőklazább migrációs politikájában bíznak, aki már elnöksége első napjaiban feloldott néhány,által bevezetett szigorítást. Szakértők szerint egy új trend van kibontakozóban az Egyesült Államokban az illegális bevándorlás tekintetében, mely "óriási jelentőséggel bír politikai, gazdasági és szociális téren egyaránt".2020 októberétől idén április végéig az USA hatóságai 2.217 romániai bevándorlót vettek nyilvántartásba, akik Mexikó felől érkezve lépték át a határt. A Rio Grande folyón át, különféle összetákolt tutajokon utazva.A hatóságok adatai szerint a legtöbb romániai illegális bevándorlót májusban regisztrálták, 964 személyt. Ez több, mint amennyien a megelőző 4 évben érkeztek összesen.A legtöbben repülővel utaznak Párizsból a mexikói fővárosba, kihasználva, hogy jelenleg nincs szükségük vízumra a Romániából Mexikóba érkezőknek.A G4media megszólaltattat, New York Magazin alapítóját, aki szerint "A mexikói nagy drogkartellek kontrollálják a déli határt. Gyerekeket küldenek, akik után később érkeznek a család többi tagjai, családegyesítési eljárás keretében. 5 ezer dollárt fizetnek fejenként. Ez a fő oka annak, hogy a romániaiak nem léphetnek be vízummentesen az Egyesült Államokba".Culian szerint a a romániai romák "Koldulni jönnek. Kifizetik az útjukat és a csempészeket, akik bejuttatják őket Mexikóból az Egyesült Államokba. Itt átveszik őket a bulibasák, és szétosztják a 'munkahelyekre'. Ez most könnyebben megy a Biden választási ígéretei nyomán kialakult káosz miatt, illetve amiatt, hogy csökkentették a határőrségnél dolgozók létszámát."A G4media szerint egyébként a Romániából érkező romák zömében rasszizmusra hivatkozva kérnek letelepedési engedélyt. Mindegyik bevándorló kérvényét egyenként bírálják el, általánosságban annyi mondható el, hogy amennyiben befizetik a rájuk vonatkozó illetékeket, és nem követnek el kihágásokat, néhány év alatt megkapják a végleges letelepedési engedélyt.Az Egyesült Államokbeli szakértők aggodalommal tekintenek a felügyelet nélküli kiskorúak növekvő számára - ez jelenleg eléri 22 ezret.Azonban nem csak a Romániából érkező illegális bevándorlók száma ugrott meg az elmúlt hónapokban: Haitiről, Kubából, Indiából is egyre többen jönnek és sok az örmény származású is az érkezők között.Példaként idén áprilisban több mint 33 ezer olyan bevándorlót vettek nyilvántartásba, akik nem Mexikóból, Guatemalából, Hondurasból vagy El Salvadorból jöttek, akik száma januárban még 9 ezer körüli volt.Ez egyébként a háromszorosa annak, ahányan (az említett országokat kivéve) 2019 júniusában érkeztek, amikor hároméves rekordot döntött az illegális bevándorlók száma.A G4media emlékeztet: a bevándorlás és a határok biztonságának kérdése központi témája volt Trump sikeres 2016-os kampányának, és a republikánusok úgy vélik, ez lehet az az ügy, melynek révén ismét hatalomra kerülhetnek a következő választások alkalmával.Közvéleménykutatásokra hivatkozva megjegyzik: az Egyesült Államok lakossága egyre fontosabb kérdésként tekint arra, hogy mi folyik a mexikói határnál. És nemcsak a republikánusokat foglalkoztatja a helyzet: az USÁ-ban élők 73%-a aggódik az illegális bevándorlók miatt, akik a járványügyi szabályokat figyelembe nem véve érkeznek az országba.