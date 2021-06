A Facebook azt ígéri, hogy a politikusoknak is megtiltja a gyűlöletbeszédet

A Washington Post értesülései szerint a Facebook péntektől nem ad felmentést a politikusoknak a gyűlöletbeszédet tiltó szabályai alól. A lap értékelése szerint ez komoly fordulat a cég történetében, amit az elmúlt öt évben számos bírálat ért a hatalmasokkal szembeni engedékenysége miatt - írja a 444.hu.



A Facebook2016-os megválasztása óta a politikusok megnyilvánulásai esetén mérlegelés tárgyává tette a gyűlöletbeszéd tilalmát, annak függvényében, hogy mennyire ítélte hírértékűnek az uszító nyilatkozatot.A Post értesülései szerint azonban péntektől a hírérték követelményétől megszabadulnak, vagyis a politikusokra is ugyanazok a szabályok vonatkoznak majd, mint az összes többi felhasználóra.Mármint az esetek többségében, mert a Post tudomása szerint a hírértéknek a jövőben is lesz némi szerepe a döntésben, csak az eddigi gyakorlattal szemben nyilvánosan jelezni is fogják, ha egy amúgy gyűlölködő posztot ezért nem törölnek, és a hírérték nem ad automatikus felmentést a gyűlöletbeszéd tilalma alól.