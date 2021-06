Büntetésként kikötötte és mézzel kente be egy apa a 7 éves fiát, hogy csípjék a méhek

Súlyos állapotban szállítottak kórházba egy egyiptomi kisfiút, akit a saját apja kötött egy oszlophoz és kent be mézzel. A férfi - a helyi sajtó szerint - nevelő szándékkal követte el a kegyetlen tettet, miután az egyik szomszéd arra panaszkodott, hogy a gyerek lopott.



Boy tied to pole and covered in honey to attract BEES by father 'as punishment for stealing' https://t.co/FrwHB5vJBp — Daily Mail Online (@MailOnline) June 2, 2021

A 7 éves Muhammadnak az apja a kezeit és a lábait is egy faoszlophoz kötötte, majd a testét bekente mézzel, és feltette a háztetőre, hogy csípkedjék a méhek. A szerencsétlen gyerekről készült fotók alapján a terve be is jött, ugyanis a felvételeken igen sok pötty látható a bőrén, vélhetőleg csípések nyomai.Sajtóértesülések szerint a kisfiú anyja készített felvételeket, majd értesítette az egyik gyermekvédelemmel foglalkozó civil szervezetet, mivel elborzadt, amikor meglátta, mit tett a férje. A nő azt is bevallotta, hogy a férfi őt is veri, és a gyerekkel korábban is kegyetlenkedett, például hosszabb időszakokra vonta meg tőle az ennivalót.A 34 éves férfit a hatóságok őrizetbe vették.