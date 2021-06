Az EU megerősítené a schengeni térséget. Romániát is bevennék, csak azt nem mondták, hogy mikor

Az Európai Bizottság szerdán a schengeni térség megerősítésére irányuló stratégiát mutatott be, amelynek célja, hogy hatékonyabbá tegye az Európai Unió külső határainak felügyeletét, továbbá hogy fokozza a térség belső védelmét, úgy hogy nem korlátozza az övezeten belüli a szabad mozgást.



belügyekért felelős uniós biztos a stratégiát bemutató sajtótájékoztatón elmondta, hogy az EU-nak az érdeke, hogy kívülről ellenállóbbá és biztonságosabbá váljon, belülről pedig még szabadabbá.A javaslat fényében a bizottság 2027-ig egy 10 ezer fős parti és határvédelmi egységet hozna létre a Frontex keretén belül, a kívülről érkező fenyegetések, többek között az illegális migráció elhárítása végett, ugyanakkor szúrópróbaszerű ellenőrzéseket tenne lehetővé arra vonatkozólag, hogy a schengeni övezethez tartozó tagállamok helyesen alkalmazzák-e a schengeni megállapodás szabályait, amelyek biztosítják a térségen belüli szabad mozgást.A testület azt is el szeretné érni, hogy a belső vagy külső határokon felmerülő gyanús eseteket azonnal - akár a tagállamok jóváhagyása nélkül is -kivizsgálják.Az EU fontosnak tartja továbbá az olyan uniós tagállomok csatlakozását a schengeni övezethez, amelyek eddig nem tartoztak a rendszerhez, Bulgáriáét, Romániáét, Horvátországét és Ciprusét.A schengeni térségben mintegy 420 millió ember él, és közel 3,5 millióan ingáznak naponta a térségen belül főként munkavégzés céljából. Az Európai Bizottság becslései szerint a határkorlátozások évente akár 5-18 milliárd euró veszteséget is okozhatnak az európai gazdaságnak. (MTI)