Utcanevekkel tiltakoznak a budapesti kínai egyetem ellen: a dalai lámának és az ujgur mártíroknak is lesz utcájuk

Budapesten utcák átnevezésével tiltakozik az ellenzék a kínai Fudan Egyetem ellen. Ferencváros önkormányzata (Baranyi Krisztina polgármester az ellenzéki pártok jelöltjeként nyerte meg 2019-ben a helyhatósági választást a főváros IX. kerületében) úgy döntött, hogy átnevezi azokat az utcákat, amelyek azt a területet határolják, ahol a magyar kormány tervei szerint a Fudan Egyetem felépítését tervezik – adta hírül a Telex. A Hídépítő utcát ezentúl Dalai Láma utcának, a Helyi Kikötő utat pedig Ujgur Mártírok útjának hívják. Kedden, június elsején már fel is szerelték az új utcatáblákat.



Baranyi Krisztina polgármester és Karácsony Gergely főpolgármester szerdán az alábbi utcatáblákat fogja felavatni:



Szombaton, június 5-én 16 órától a Hősök terén, majd a Kossuth téren tüntetést szerveznek a Fudan egyetem kampuszának Budapestre telepítése ellen – jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester a Facebookon.A Fudan építése körül egyébként hónapok óta óriási viták zajlanak, röviden ITT írtunk erről. A kormány azt hangsúlyozza, hogy a világ egyik legjobb egyeteméről van szó, amelynek Budapestre településével Magyarország csak nyerhet.Az ellenzék azért kritizálja a projektet, mert 500 milliárd forintnyi hitelből épülne , természetesen kínai cégek által, és egy olyan területen, amelyre eredetileg a diákvárost tervezték, így a területnek a nagy hányadáról a kínai egyetem kiszorítaná a Diákvárost. A kampusz a főváros déli részén a Duna keleti partján lesz majd, és egyelőre négy karral terveznek: bölcsészet- és társadalomtudomány, műszaki és természettudományok, orvosi fakultás, valamint közigazgatás.Az ellenérvek között fölmerült az is, hogy a kínai felsőoktatási intézmények a kínai kommunista párt közvetlen irányítása alatt állnak, így akár nemzetbiztonsági kockázatot is jelenthet egy ilyen egyetem , és hogy a magyar kormány ezzel a lépéssel ismét a nyugati orientáció helyett egy keleti totalitárius rezsimmel fűzi szorosabbra a kapcsolatot. Emiatt az Egyesül Államok is aggodalmát fejezte ki.Annak ellenére, hogy a kormány próbálja pozitív fejleményként feltünteni a kínai egyetem budapesti építését Karácsony Gergelyék friss felmérése szerint a fővárosiak 90 százaléka nem ért egyet ezzel. Állítólag egy online konzultáció is meg lesz hirdetve ezzel kapcsolatosan., a Mérce volt főszerkesztője, országgyűlési képviselőjelölt és a Szikra Mozgalom által szervezett kormányellenes tüntetést , amelyet Karácsony Gergely is népszerűsít, már bejelentették a rendőrségnek.