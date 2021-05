Vád alá helyezik a belarusz hatóságok Prataszevics barátnőjét, Sofia Sapegát: akár 15 évet is kaphat

Döntöttek a belarusz hatóságok, és vád alá helyezik raman Prataszevics barátnőjét is, a 23 éves vilniusi joghallgató Sofia Sapegát, aki elkísérte Prtaszevicset görögországi útjára, és akit ugyanakkor tartóztattak le, mint az aktivista-újságírót: a Ryanair-repülőgép leszállítását követően. A tárgyalásra valószínűleg Fehéroroszországban kerül sor, figyelembe véve az illetőnek a struktúráink által feltárt felforgató tevékenységéről szóló összes információt" - mondta a Hotnews szerint Vlagyimir Makei belarusz külügyminiszter hétfőn a Kommersant orosz napilapnak.



A BBC orosz sajtóirodája arról számolt be, hogy Sapegát három szabálysértéssel vádolják majd: a közrendet felforgató akciók megszervezésével, gyűlöletkeltéssel és tömeges tüntetések szervezésével, amelyek mindegyikét 3 és 15 év közötti börtönbüntetéssel sújthatják a fehéroroszországi hatályos törvények.Makei azt is elmondta, hogy "különböző lehetőségek" léteznek Sapega számára, szerinte nincs kizárva az Oroszországnak történő kiadatás sem, lévén, hogy a diáklány orosz állampolgár.De a joghallgató ügyvédje is azt nyilatkozta, hogy tudomása szerint Sapega ellen hivatalosan is vádat emelnek hétfőn - írja a RIA Novosztyi orosz állami ügynökség.Makei bejelentése Vlagyimir Putyin orosz elnök és Alekszandr Lukasenko belorusz vezető közötti, Szocsiban folytatott tárgyalások után érkezik.