Floridában ismeretlen tettesek nyitottak tüzet a tömegre, két ember meghalt

Három ismeretlen személy tüzet nyitott egy dél-floridai klub előtt, két ember életét vesztette és legalább 20 személy megsérült – írja a Biziday a CNN tudósítására hivatkozva.



I am at the scene of another targeted and cowardly act of gun violence, where over 20 victims were shot and 2 have sadly died. These are cold blooded murderers that shot indiscriminately into a crowd and we will seek justice. My deepest condolences to the family of the victims.